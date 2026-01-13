El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.

El verano 2026 llegó con una grata y esperada sorpresa a Valle Fértil. Tras una temporada marcada por intensas lluvias y un par de importantes crecidas, el río Las Tumanas volvió a mostrar una postal que, según coinciden los vecinos de la zona, no se veía desde hacía muchos años. Con mayor caudal, agua tibia y una transparencia notable, el curso de agua se convirtió nuevamente en uno de los principales atractivos naturales en la puerta de ingreso al departamento.

El río se encuentra ubicado a unos 30 kilómetros al norte de San Agustín y a apenas 10 kilómetros al sur de Astica, en un entorno que combina cerros pintados de verde por la vegetación autóctona que está en todo su esplendor y los imponentes cactus que caracterizan el paisaje vallisto. Allí, visitantes y turistas pueden elegir entre distintas alternativas para disfrutar de la jornada: espacios privados con servicios completos o sectores de acceso libre, ideales para quienes buscan un contacto más directo con la naturaleza.

image

Una de las opciones más elegidas es el Parador Camping Los Morteros, ubicado a unos 200 metros del cruce del río. Para llegar, es necesario circular por la Ruta 141 de ingreso al departamento, doblar hacia la derecha y descender por un breve camino que conduce a un predio arbolado, fresco y tranquilo. El aire perfumado por eucaliptos y jarillas, junto al sonido constante del agua, crean un ambiente propicio para el descanso y la recreación.

image

Franco Torés, propietario del lugar, explicó que el complejo cuenta con un sector habilitado para acampar con todos los servicios, dos cabañas totalmente equipadas y un comedor que se ha ganado reconocimiento por sus platos regionales, entre los que se destacan los pasteles y el chivo. Desde el camping, un sendero permite descender directamente al río, donde familias y grupos de amigos pasan el día disfrutando de un agua naturalmente cálida (producto de las lluvias y no del deshielo, como ocurre en otras zonas de la provincia) y de una transparencia que invita a permanecer largas horas dentro del cauce.

En cuanto a los valores, Torés detalló que la tarifa es de 7.000 pesos por persona y 7.000 pesos por carpa. Las cabañas tienen un costo de 80.000 pesos por noche, mientras que el acceso para pasar el día tiene un valor de 3.000 pesos por persona.

image

A pocos metros de allí, continuando el recorrido hacia el norte y girando luego hacia el oeste, el río Las Tumanas ofrece otra imagen que parece salida de una postal. Tras atravesar un angosto callejón de tierra, el cauce se abre paso entre cerros cubiertos de enormes cactus y arbustos autóctonos, formando dos piletones naturales que se convirtieron en uno de los puntos más buscados por quienes llegan a la zona.

image

Este sector, identificado con un cartel que anuncia Parque Valle Fértil, es de acceso gratuito y resulta ideal para disfrutar en familia. Presenta zonas de baja profundidad, aptas para niños, y sectores más hondos, donde el agua alcanza tonalidades turquesas y permite ver con total nitidez cada una de las piedras del fondo. La única consigna, claramente indicada en un cartel, apela a la responsabilidad de los visitantes: lleve la basura que dejó.

image

Así, el río Las Tumanas vuelve a posicionarse como uno de los grandes protagonistas del verano vallisto. Dos propuestas distintas, pero complementarias, para disfrutar del agua clara, el clima cálido y un paisaje que este año la naturaleza decidió renovar, regalando lluvias abundantes y postales inolvidables en la entrada a Valle Fértil.