martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

La obra, realizada entre San Juan Innova y el Ministerio de Minería en el camino hacia Chile, incorpora tecnología de última generación. De qué se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.

Con el objetivo de reforzar la seguridad, la conectividad y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas en zonas de difícil acceso, se concretó la instalación de cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra, una obra que las autoridades calificaron como "estratégica" para la provincia de San Juan.

Lee además
Las recomendaciones para evitar la puna en el Paso de Agua Negra.
A cuidarse

Las recomendaciones para prevenir el apunamiento en el Paso de Agua Negra
Con una larga fila de autos en espera, reabrieron el Paso Cristo Redentor.
Servicio

Tras el cierre, cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile

El proyecto es resultado del trabajo articulado entre San Juan Innova, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, y el Ministerio de Minería, en el marco de políticas orientadas al desarrollo territorial y al fortalecimiento de las comunidades con fondos mineros.

image

Según detallaron desde los organismos, los tótems incorporan tecnología de última generación que permite a viajeros, transportistas y trabajadores comunicarse de manera inmediata ante emergencias. Cada dispositivo cuenta con un botón de auxilio, cámaras de seguridad con monitoreo remoto e internet satelital, lo que posibilita una respuesta rápida y eficaz aun en contextos de aislamiento geográfico.

Una de las principales fortalezas de esta infraestructura es su autonomía operativa. Los equipos funcionan mediante paneles solares y baterías, garantizando su operatividad continua incluso frente a condiciones climáticas adversas propias de la alta montaña. Asimismo, su diseño robusto y resistente fue especialmente concebido para soportar temperaturas extremas, fuertes vientos y variaciones climáticas frecuentes en la zona cordillerana.

image

En términos de seguridad y control, los tótems incorporan lectores de patentes, ampliando las capacidades de vigilancia y seguimiento en el paso internacional. Esta funcionalidad representa un aporte significativo para el control del tránsito y la prevención de incidentes, reforzando la seguridad integral del corredor.

La distribución de los dispositivos fue planificada estratégicamente a lo largo del trazado del Paso de Agua Negra:

  • Desde la localidad de Guardia Vieja hasta el primer tótem, ubicado en el segundo mirador, hay una distancia aproximada de 14 kilómetros.
  • Desde allí, el segundo tótem se encuentra a 18 kilómetros, emplazado en el portal del futuro túnel de Agua Negra.
  • El tercer dispositivo se localiza a 9,8 kilómetros del segundo, mientras que el cuarto se ubica a 11 kilómetros del tercero, en el límite internacional entre Argentina y Chile.
image

Al respecto, el director de San Juan Innova, Patricio Gutiérrez, destacó la proyección de esta política pública y señaló que durante el transcurso de 2026 se continuará ampliando la red de tótems de emergencia. Según indicó, está previsto alcanzar un total de veinte dispositivos, con futuras instalaciones en distintos puntos de la provincia, incluyendo parques urbanos y departamentos mineros, lo que permitirá extender los beneficios de esta tecnología a más comunidades.

La obra se financia a través de un esquema de aportes conjuntos, con fondos provenientes del sector minero destinados al desarrollo comunitario, complementados con recursos de San Juan Innova. Este esquema de cooperación interministerial refleja una visión integral del desarrollo, donde la inversión en tecnología y seguridad se articula con políticas de crecimiento territorial y mejora de la calidad de vida.

image

"Con esta intervención, la provincia avanza en el fortalecimiento de la infraestructura estratégica en alta montaña, consolidando al Paso de Agua Negra como un corredor más seguro, conectado y preparado para responder ante emergencias, en beneficio de quienes transitan y trabajan en esta zona clave para la integración regional", destacaron las autoridades.

Temas
Seguí leyendo

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

San Juan brilla en la costa atlántica presentando el turismo y la cultura

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

Atención: lanzaron una importante campaña de vacunación en San Juan

Martes inestable en San Juan: rige alerta por tormentas aisladas

Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos

Ya está en marcha Verano Tech para aprender y divertirse en vacaciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.
SMN

Martes inestable en San Juan: rige alerta por tormentas aisladas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Te Puede Interesar

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete
Tragedia vial

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada