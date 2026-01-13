Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Con el objetivo de reforzar la seguridad, la conectividad y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas en zonas de difícil acceso, se concretó la instalación de cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra, una obra que las autoridades calificaron como "estratégica" para la provincia de San Juan.

El proyecto es resultado del trabajo articulado entre San Juan Innova, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, y el Ministerio de Minería, en el marco de políticas orientadas al desarrollo territorial y al fortalecimiento de las comunidades con fondos mineros.

Según detallaron desde los organismos, los tótems incorporan tecnología de última generación que permite a viajeros, transportistas y trabajadores comunicarse de manera inmediata ante emergencias. Cada dispositivo cuenta con un botón de auxilio, cámaras de seguridad con monitoreo remoto e internet satelital, lo que posibilita una respuesta rápida y eficaz aun en contextos de aislamiento geográfico.

Una de las principales fortalezas de esta infraestructura es su autonomía operativa. Los equipos funcionan mediante paneles solares y baterías, garantizando su operatividad continua incluso frente a condiciones climáticas adversas propias de la alta montaña. Asimismo, su diseño robusto y resistente fue especialmente concebido para soportar temperaturas extremas, fuertes vientos y variaciones climáticas frecuentes en la zona cordillerana.

En términos de seguridad y control, los tótems incorporan lectores de patentes, ampliando las capacidades de vigilancia y seguimiento en el paso internacional. Esta funcionalidad representa un aporte significativo para el control del tránsito y la prevención de incidentes, reforzando la seguridad integral del corredor.

La distribución de los dispositivos fue planificada estratégicamente a lo largo del trazado del Paso de Agua Negra:

Desde la localidad de Guardia Vieja hasta el primer tótem, ubicado en el segundo mirador, hay una distancia aproximada de 14 kilómetros.

ubicado en el segundo mirador, hay una distancia aproximada de 14 kilómetros. Desde allí, el segundo tótem se encuentra a 18 kilómetros, emplazado en el portal del futuro túnel de Agua Negra.

emplazado en el portal del futuro túnel de Agua Negra. El tercer dispositivo se localiza a 9,8 kilómetros del segundo , mientras que el cuarto se ubica a 11 kilómetros del tercero, en el límite internacional entre Argentina y Chile.

Al respecto, el director de San Juan Innova, Patricio Gutiérrez, destacó la proyección de esta política pública y señaló que durante el transcurso de 2026 se continuará ampliando la red de tótems de emergencia. Según indicó, está previsto alcanzar un total de veinte dispositivos, con futuras instalaciones en distintos puntos de la provincia, incluyendo parques urbanos y departamentos mineros, lo que permitirá extender los beneficios de esta tecnología a más comunidades.

La obra se financia a través de un esquema de aportes conjuntos, con fondos provenientes del sector minero destinados al desarrollo comunitario, complementados con recursos de San Juan Innova. Este esquema de cooperación interministerial refleja una visión integral del desarrollo, donde la inversión en tecnología y seguridad se articula con políticas de crecimiento territorial y mejora de la calidad de vida.

"Con esta intervención, la provincia avanza en el fortalecimiento de la infraestructura estratégica en alta montaña, consolidando al Paso de Agua Negra como un corredor más seguro, conectado y preparado para responder ante emergencias, en beneficio de quienes transitan y trabajan en esta zona clave para la integración regional", destacaron las autoridades.