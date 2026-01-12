lunes 12 de enero 2026

Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Parte de la mercadería fue recuperada en mal estado, indicaron desde el negocio. Un celular hallado en el lugar es la pista clave para identificar a los autores, entre los que habría un menor de edad, expresaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El teléfono celular hallado en el interior del local se convirtió en la principal pista de un robo millonario ocurrido en Chimbas. En las últimas horas, en redes sociales comenzó a difundirse la imagen del dispositivo que habría sido olvidado por los delincuentes durante la huida. En el fondo de pantalla se observa a un menor de edad junto a un hombre adulto, con el chico levantando un trofeo, aunque todavía no está confirmado si el celular pertenece a alguno de los ladrones o si fue robado y abandonado en el lugar.

El robo se produjo sobre Benavidez y Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas.
Desde el comercio afectado brindaron más detalles sobre el impacto del hecho. Según relataron a Tiempo de San Juan, parte de la mercadería sustraída fue descartada por los delincuentes pocas horas después del robo. “Ese mismo día tiraron unos parlantes. Los fui a buscar ayer y estaban rotos, revolcados en la tierra. La tierra no importa, pero el tema es que están partidos, no los puedo vender como nuevos. Al otro día encontraron otra bolsita más de cosas”, expresaron.

image

De acuerdo a la estimación del negocio, el perjuicio económico asciende a casi 3 millones de pesos, entre los elementos robados y los que quedaron inutilizables. Además, afirmaron que uno de los delincuentes sería menor de edad, dato que ahora es analizado por los investigadores.

El caso

El robo ocurrió en la madrugada de este viernes, alrededor de las 4.20, en un local de venta de accesorios para celulares ubicado sobre avenida Benavídez y calle Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas, en el límite con Capital.

Según la denuncia, al menos cuatro sujetos rompieron la vidriera del frente del comercio e ingresaron al salón para llevarse una computadora, auriculares inalámbricos y con cable, cargadores y otros dispositivos electrónicos. Un llamado al 911 alertó a la Policía, que al llegar al lugar alcanzó a ver escapar a los sospechosos, quienes por su aspecto físico serían jóvenes o adolescentes.

Durante la inspección posterior, los efectivos encontraron un celular que no pertenecía al local, lo que reforzó la hipótesis de que uno de los ladrones lo perdió o lo dejó olvidado durante la fuga. Ese aparato es ahora una de las pruebas clave para identificar a los autores del ilícito.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 26ª de Chimbas y la investigación quedó en manos de la Brigada de Investigaciones Norte, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continúa trabajando para esclarecer el hecho.

