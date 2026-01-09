viernes 9 de enero 2026

Ahí lo tenés...

Robaron en un local comercial de Chimbas y uno de los ladrones dejó su celular

El hecho delictivo sucedió este viernes a la madrugada. Se llevaron una computadora y accesorios, pero a uno de los cuatro delincuentes se le cayó el teléfono.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El robo se produjo sobre Benavidez y Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas.

El robo se produjo sobre Benavidez y Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas.

Algún ladrón debe estar muy preocupado. Es que anoche se metieron a robar un local comercial de Chimbas y sustrajeron una computadora y accesorios electrónicos, pero en la huida uno de los delincuentes perdió o dejó su celular en el lugar. Ahora la Policía anda detrás del dueño de ese aparato.

Fuentes policiales confirmaron que el robo se produjo en este local comercial.
Todo sucedió en la madrugada de este viernes, más precisamente a las 4.20, en un local de venta de accesorios para celulares situado sobre avenida Benavidez y calle Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas, en el límite con Capital.

Una joven de apellido Cobos, la propietaria, aseguró que los delincuentes rompieron la vidriera del frente del negocio y entraron al salón comercial. Esto ocurrió de madrugada y alguien llamó a la Policía, de modo que una patrulla de uniformados concurrió al lugar.

Cuando los policías arribaron vieron escapar a cuatro sujetos, que por su aspecto físico eran jovencitos o quizás adolescentes. Al inspeccionar el lugar, la dueña del comercio constató que los ladrones se habían llevado decenas de auriculares inalámbricos y con cable, cargadores de celulares, una computadora y otros dispositivos, aunque no precisó el monto de la mercadería sustraída, aclaró una fuente judicial a TIEMPO DE SAN JUAN.

El dato más llamativo fue que, mientras inspeccionaban el lugar, encontraron un celular que no pertenecía al local. La sospecha es que uno de los ladrones lo dejó olvidado o se le cayó del bolsillo. Ahora, ese aparato es la pista clave para los investigadores para llegar a los autores del ilícito.

La denuncia fue hecha en la Comisaría 26ª de Chimbas, pero el caso es investigado por los policías de la Brigada de Investigaciones Norte y personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

