Ataque a comercio

Se llevaron $1.500.000 en prendas de vestir de una tienda de Chimbas

El robo se produjo en la madrugada de este martes en la calle Mendoza, en el barrio Lebensohn. Se cree que los ladrones no tuvieron más tiempo para vaciar el local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los propietarios del local reparaban y reforzaban la puerta por donde entraron los ladrones.

Los propietarios del local reparaban y reforzaban la puerta por donde entraron los ladrones.

En plena madrugada de este martes, delincuentes destrozaron la puerta de un negocio de Chimbas, desconectaron la alarma y robaron bermudas y remeras por un valor de 1.500.000 pesos. La sospecha es que no les alcanzó el tiempo o no quisieron exponerse ante las cámaras y, por esa razón, no se llevaron más prendas.

Los policías de la Comisaría 17ª tomaron conocimiento del hecho este martes alrededor de las 10 de la mañana, cuando Agustina Ferreyra dio aviso de que habían entrado a robar a su negocio situado en calle Mendoza, metros al norte de Santa Cruz, en el barrio Lebensohn. Ella es propietaria de la tienda Camerino, un local dedicado a la venta de ropa para jóvenes.

image

La joven contó a los uniformados que llegó a abrir el local y comprobó que una puerta lateral estaba rota y que faltaban prendas de vestir. Todo ocurrió durante la madrugada. Sospechan que los ladrones treparon al techo y descendieron a un patio interior, desde donde rompieron una puerta que comunica con la tienda.

Cuidaron cada detalles, dado que apenas entraron desconectaron la alarma. Se sospecha que solo entraron a un sector de la tienda para evitar las cámaras de seguridad o no tuvieron tiempo para cargar con más prendas.

image
La tienda atacada está situada en calle Mendoza.

La tienda atacada está situada en calle Mendoza.

Los delincuentes sustrajeron más de 40 remeras, 20 bermudas y decenas de otras prendas. La propietaria estimó las pérdidas en 1.500.000 pesos, señalaron fuentes policiales. El caso ahora es investigado por personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

