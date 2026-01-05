martes 6 de enero 2026

Ataque a vivienda

Robaron 3 millones y artefactos de una casa de 9 de Julio

El hecho se registró el fin de semana. Los ladrones entraron cuando no había nadie en el domicilio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El robo se produjo en un vivienda situada en inmediaciones de la Diagonal San Martín y calle Quiroga, en 9 de Julio.

Una familia de 9 de Julio salió de su casa por algunas horas y delincuentes se metieron por una ventana a robarles. Se llevaron prendas de vestir, un televisor y 3.000.000 de pesos, entre otras cosas.

De acuerdo a la versión policial, el hecho ocurrió en una vivienda situada en inmediaciones de calle Quiroga y diagonal San Martín, en el departamento 9 de Julio. La víctima fue identificada como José Ávila, quien relató salió de la vivienda el viernes por la tarde y regresó en las primeras horas del sábado. Ahí constató que desconocidos habían violentado una ventana para ingresar al interior del inmueble.

Según la denuncia, los delincuentes sustrajeron un televisor de 32 pulgadas, varias prendas de vestir y una campera que tenía en uno de sus bolsillos la suma de 3.000.000 de pesos en efectivo. El propietario aseguró que no había nadie en la casa al momento del robo, lo que facilitó la maniobra delictiva sin que se produjeran ruidos o alertas en la zona.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 11ª, que dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad. Desde esa fiscalía ordenaron las medidas de rigor para avanzar con la investigación y tratar de identificar a los autores del robo, que por el momento permanecen prófugos.

