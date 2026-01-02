Una familia sanjuanina salió a disfrutar del aire libre el primer día del año y le robaron $10.000.000 de su casa

Una familia sanjuanina se ausentó de su casa para disfrutar la tarde primer día del año y fue víctima de un golpe millonario en su vivienda de Chimbas. Delincuentes aprovecharon que la casa estaba sola, ingresaron por la fuerza y se llevaron 10.000.000 de pesos, además de otros objetos de valor.

El hecho fue denunciado el miércoles 1 de enero a la noche, cuando personal policial acudió a un domicilio ubicado en calle Sarmiento 117 Oeste. Allí entrevistaron con el propietario de la vivienda, de apellido Rivero, quien manifestó que su familia y él salieron de su casa cerca de las 13 para pasar la jornada fuera y que, al regresar alrededor de las 20.30, descubrieron que habían sido víctima de un robo.

De acuerdo con la denuncia, el inmueble afectado es un departamento dentro de un consorcio. Al ingresar, el dueño constató que una de las ventanas de acceso, que contaba con rejas, había sido violentada. Del interior de la vivienda faltaba una notebook y la suma de 10.000.000 de pesos, entre otras cosas, revelaron fuentes judiciales. Lo extraño es que ese dinero estaba oculto dentro de una lata de leche; aun así, los ladrones encontraron los fajos de billetes.

El damnificado sostuvo que todas las rejas estaban cerradas y que los autores del hecho habrían saltado una pared para ingresar al lugar. Efectivos de la Comisaría 17ª realizaron las primeras actuaciones y dieron intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Cristian Catalano, desde donde se ordenaron las primeras medidas.