La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Son al menos 33 los parientes y amigos de cortistas y de los dos máximos funcionarios que dependen del máximo tribunal los que integran la nómina de personal del Poder Judicial de San Juan. Así lo revela una investigación exclusiva realizada por un equipo periodístico de Tiempo de San Juan. Si bien no hay ninguna normativa que prohíba el ingreso de familiares a la Justicia y mucho menos sus ascensos, algunos casos fueron eje del debate público. La data fina de los matrimonios judiciales.

Aunque no todos los casos evidencian nepotismo directo -algunos familiares pudieron haber sido designados por méritos profesionales o antes del vínculo-, el elevado número de casos registrados sugiere patrones que fomentan la discusión sobre los procedimientos de selección de funcionarios. Los casos.

Daniel Olivares Yapur, cortista

yapour.webp El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, habló sobre las presentaciones de la oposición ante la Corte Suprema para que Sergio Uñac no sea candidato.

Fue designado cortista en noviembre del 2019, junto a Juan José Victoria. Previamente ocupó el cargo de juez de Cámara Civil, Comercial y Minería en la Sala III. Es abogado, procurador y martillero público; con un postgrado universitario; profesor Derecho Civil en la UNSJ. Trabaja desde 1982 en la Justicia. Es cercano a Sergio Uñac y fue candidato a diputado. Al menos son cuatro los nombres que se relacionan con el magistrado:

-Guadalupe Olivares Allende, hija, ascendida al puesto de oficial técnica en noviembre del 2025.

-Edam Olivares Sefair, hijo, abogado recibido en la Universidad Siglo XXI trabaja en el Laboratorio Forense, donde ocupa el cargo de responsable de Informática Forense y Evidencia Digital. El joven ocupó las portadas de los medios en el 2018, cuando fue protagonista de una persecución policial. Con la defensa, en aquella oportunidad se acordó la suspensión de juicio a prueba por el período de un año por el delito de resistencia a la autoridad.

-Franco Rodríguez, relacionado con Olivares Yapur, ascendido en diciembre del 2024.

-Tamara Mordacci; sobrina de Sergio Mordacci -ex coordinador de Gabinete de la Municipalidad de la Capital-, cercano a Olivares Yapur y Marcelo Lima.

Guillermo De Sanctis, cortista

image.png Guillermo de Sanctis, en diciembre de 2016, cuando asumió como ministro de la Corte de Justicia de San Juan.

Fue designado en diciembre del 2016 y fue el primer nombre que arrancó con la renovación del máximo tribunal de la provincia. Militante peronista antes de ingresar a la Justicia, ocupó puestos de trascendencia dentro de la estructura del Estado. Fue diputado provincial, fiscal de Estado, convencional constituyente, ministro y participó activamente en la vida partidaria. Se pudo identificar a dos personas relacionadas con el magistrado que se desempeñan en Tribunales:

-Eva Graciela De Sanctis Sánchez, ascendida en diciembre del 2024 al cargo de Secretaria del Ministerio Público de Primera Instancia, con rango de funcionaria y una remuneración destacada. Según fuentes internas, la profesional habría escalado varias categorías con inusual rapidez. Generó polémica que su propio padre firmara la acordada de ascensos.

-Aldo Morassutti, cuñado del cortista, ascendido en noviembre del 2025 a escribiente mayor.

-Marcelo Lima, cortista

marcelo-lima-01-.-marcelo-lima-asumio-como-presidente-de-la-corte-de-justicia-de-san-juan-.-elpaisdiario.ar.webp El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima.

Abogado y escribano, desarrolló una extensa trayectoria en la función pública antes de llegar a la Corte. En 2003 fue electo vicegobernador por primera vez, acompañando a José Luis Gioja. Luego se desempeñó como Intendente de la Capital durante dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2015. Ese último año volvió a ocupar la vicegobernación, en fórmula con Sergio Uñac. En febrero de 2020 fue designado Ministro de la Corte de Justicia de San Juan por la Cámara de Diputados, con el acompañamiento unánime del bloque justicialista. Tiempo de San Juan pudo identificar a tres personas relacionadas con el magistrado que se desempeñan en la Justicia:

-Guadalupe Ocampos, personal de confianza de Lima, trabajó con él en la Legislatura cuando fue vicegobernador, ascendida como jefa de despacho en noviembre del 2024.

-María Mercedes Lima, hija, psicóloga del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig).

-Natalí Lima, sobrina, actualmente Secretaria de Juzgado de la Sala Primera de la Cámara De Apelaciones en lo Penal y Correccional.

-Juan José Victoria, cortista

juan josé victoria.jpg

Fue designado el 21de noviembre del 2019. Se recibió de abogado en 1988 y fue litigante, especializándose en temas civiles y comerciales. Trabajó en la Caja de Jubilaciones, en el municipio de Santa Lucía y en la Legislatura fue asesor del PJ. Su último cargo antes de ingresar a la Justicia fue fiscal del municipio de Rawson. Son al menos cinco los parientes del magistrado que trabajan en Tribunales:

-Agostina Victoria es hija del cortista y se desempeña como prosecretaria relatora de la Corte de Justicia.

-María Lucía Victoria también es hija del cortista y se desempeñaba como prosecretaria relatora de la Fiscalía General durante la gestión de Eduardo "Jimmy" Quattropani. Ahora es representante del Ministerio Público en el programa que implementó su padre sobre Justicia Restaurativa.

-Gabriela Sánchez de Victoria, esposa del cortista, entró hace 20 años al Poder Judicial y estuvo desempeñándose como Secretaria de Cámara. Actualmente trabaja en la Fiscalía Civil.

-Agustín Voena Victoria, sobrino del cortista, quién subió algunos peldaños dentro de la estructura judicial gracias a los ascensos de noviembre del 2025.

-Gonzalo Victoria, sería sobrino del cortista, también ascendido en noviembre del 2025 a escribiente.

-Adriana García Nieto, cortista y actual presidenta a cargo del tribunal

Adriana García Nieto.jpg

Fue designada en el cargo el 10 de mayo del 2018 y es la primera mujer que integra la Corte de Justicia. Nació en cuna peronista, su madre Ana María Nieto de García fue ministra de Educación de la Provincia en los ’90 y su hermano Pablo es el presidente del Tribunal de Cuentas. Prestó servicios en la gestión de Sergio Uñac como asesora letrada de Gobierno, como miembro del cuerpo permanente de asesores del Estado. Además, fue Subsecretaria general de la Gobernación. Son tres los parientes y amigos de la funcionaria judicial que ocupan lugares dentro de Tribunales:

-Marcela Guajardo, íntima amiga de la cortista, ascendida a jefa de Despacho en febrero del 2024.

-Romina Nieto, prima de García Nieto, quien se desempeña en el Juzgado de Familia.

-Raquel Sánchez Méndez, quien estuviera casada con Gabriel Nieto, coordinadora de las OFIJUS no Penales.

-Cabe consignar que en la Justicia Federal trabaja el marido de la cortista, el licenciado en Comercio Exterior Miguel Correa.

-Javier Vera, secretario Administrativo de la Corte

javiervera

El 8 de mayo del 2015 Javier Vera fue elegido por unanimidad por los cinco integrantes de la Corte de aquel momento (Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal, Humberto Medina Palá, José Abel Soria Vega y Carlos Balaguer) para ocupar el cargo de Secretario Administrativo, puesto que había quedado vacante tras la salida Luis Recio. Vera venía de ser el decano de Derecho en la Universidad Católica (2011 al 2015) y dejó el cargo cuando se produjo un cambio de rector en la institución. El puesto es mucha trascendencia: coordina todas las operaciones administrativas, es clave en los procesos de ingreso de personal y organiza la logística interna, entre otras labores. Tiempo de San Juan pudo identificar 11 personas que se desempeñan en el Poder Judicial, relacionadas con el funcionario judicial, ellos son:

-Miguel Godoy, director de Informática, fue nombrado en enero del 2016. El profesional es amigo de Vera y fue su compañero en el colegio secundario

-Carlos Echegaray Bloise, amigo de Vera, ingresó al Poder Judicial en abril del 2019 a través de un concurso externo para cubrir 13 cargos. Fue designado Secretarios de Juzgado y Registro Público de Comercio.

-Lisa Meglioli, administradora de la Oficina Judicial de Ejecuciones Fiscales, es esposa de un amigo personal de Vera, José "Poroto" Roda.

-Marcelo Echavarría, trabaja en la OFIJUS de Menores, ingresó en noviembre del 2019, compañero de rugby de Vera.

-Marcelo Pintos; ingresó también en noviembre del 2019 y es director de Seguimiento Estratégico, Control de Gestión y Calidad Judicial. El contador es amigo íntimo del Secretario Administrativo de la Corte, se conocieron en la Universidad Católica de Cuyo.

-Maximiliano Martín, director de Recursos Humanos, sobrino de Pedro Luis María Martín, quien fuera rector de Universidad Católica de Cuyo y mantuviera una buena relación con Vera hasta llegar a nombrarlo decano.

-Humberto Gonzalo Vargas, prosecretario Letrado de la Corte, amigo íntimo de Vera y de Mauricio Cerezo, relacionado con el mundo del rugby.

-Carolina Inés González García, secretaria Letrada de la Corte, amiga personal de Vera.

-Carina Mercado Roca, prosecretaria Letrada de la Corte, amiga personal de Vera.

-María Agustina Martín Rudolff, jefa de Departamento –ascendida en diciembre del 2024, hija de Maximiliano Martín, director de Recursos Humanos y cercano al funcionario judicial.

-Maximiliano Ángel Yanzón Martín, personal de la Justicia, sobrino de Maximiliano Martín.

-Mauricio Cerezo, subsecretario Administrativo de la Corte de Justicia

mauricio cerezo

Asumió sus funciones en marzo del 2016, al frente de la Subsecretaría Administrativa del Poder Judicial de San Juan, cargo que había quedado vacante tras la jubilación de Carlos Cañizares. Antes de entrar a la Justicia, cumplió funciones en la Secretaría de Acción Social del Ministerio de Educación y en la Municipalidad de la Capital. Es amigo de Vera y la relación arrancó por su ligazón al mundillo del rugby. Los parientes y amigos de Cerezo que trabajan en la Justicia son cinco:

-Mariana Echegaray, esposa, administrativa del Ministerio Público Fiscal.

-Humberto Vargas Balaguer, amigo, actual secretario relator.

-Ing. Eduardo Serrato, amigo, en el cargo de Director de Servicios Generales.

-Marcelo Echeverría, amigo, administrativo del Juzgado de Menores.

-Carlos Yanzón, compañero del Central Universitario y su esposa Patricia Martín.

Matrimonios judiciales

-Jorge Daniel Turón es un Defensor Oficial que estaría casado con una mano derecha del Fiscal General, Guillermo Baigorrí, Julieta Mercado, que supo ser secretaria relatora de la Corte de Justicia y que pegó el portazo junto a Héctor Fabián Meló

-Ana Carolina Parra es jueza de Garantías y estaría casada con el juez federal Daniel Doffo, que fue secretario del Juzgado Federal Oral

-Guillermo Adárvez es juez de Garantías y estaría casado con María Laura Altamira, defensora oficial y titular de la Defensoría Oficial Nº 5

-Irene Mabel Moya es juez de Garantías y estuvo casada con el conocido penalista y juez Fernando Echegaray (fallecido)

-Claudia Salica es fiscal coordinadora de la UFI de Delitos contra la Propiedad y está casada con el juez de Cámara Martín Heredia Zaldo

-Raúl Iglesias es fiscal de ANIVI y está en pareja con la fiscal Paula Aarredondo; antes estuvo casado con Agostina Ventimiglia, ayudante fiscal

-Valentina Bucciarelli es fiscal coordinadora de ANIVI y estaría casada con Francisco Pizarro, el fiscal de UFI Delitos Especiales