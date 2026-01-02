Pitidos y señas con los brazos, una constante en las calles de Capital que ahora son de una sola mano

El cambio de tránsito en distintos tramos de dos arterias de la Capital generan confunsiones y demandan el intenso trabajo de Monitores Urbanos.

Al inicio de esta semana, teniendo en cuenta la sugerencia de vecinos y el funcionamiento del tránsito, la Municipalidad de la Capital decidió transformar en circulación de una sola mano diversos tramos de dos arterias muy transitadas del departamento: Ameghino y Pueyrredón. Sin embargo, los conductores aún no se acostumbran a las medidas; es más, parecen desconocerlas. Más allá de los carteles que indican “Contramano”, continúan circulando en sentido indebido. Por lo cual, durante la mañana de este viernes, un grupo de Monitores Urbanos no paraba de usar el silbato y el recurso de dar indicaciones con las manos para detener a los vehículos.

Según difundieron desde el municipio, las medidas se tomaron con el fin de lograr el “ordenamiento vial para optimizar la circulación y brindar mayor seguridad a conductores y peatones”. En este marco, se concretaron dos modificaciones en el sentido de circulación, establecidas por ordenanzas del Concejo Deliberante.

image

En primer lugar, se puso en marcha el sentido único de sur a norte en la calle Ameghino, en el tramo comprendido entre la Avenida José Ignacio de la Roza y la calle Laprida, en el distrito de Desamparados.

Para ello, la Municipalidad colocó la cartelería reglamentaria, incluyendo señales de “Sentido Único” y “Contramano” en las arterias transversales, además del ordenamiento de estacionamientos, ochavas y rampas peatonales. Sin embargo, esta mañana la tarea de los Monitores Urbanos no tenía pausa, y la mayoría de los conductores manifestaba desconocer la modificación.

image

En el caso de la calle Pueyrredón, el cambio se implementó el pasado martes, cuando comenzó a regir el sentido único de sur a norte en el tramo comprendido entre Remedios de Escalada de San Martín y la calle 9 de Julio, según lo establece la Ordenanza N.º 14.179.

image

Allí, vecinos de la zona aseguraron que pidieron el cambio debido a que, en esa cuadra, la calle es muy estrecha, los autos estacionaban a ambos lados de la banquina y el sector cuenta con un importante movimiento de camiones, debido a que en la intersección con 9 de Julio funciona un supermercado.

A pesar de ello, del mismo modo que en la otra zona, los conductores dejaron en evidencia el desconocimiento de la modificación, ingresando en contramano.