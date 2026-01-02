viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videonota

Pitidos y señas con los brazos, una constante en las calles de Capital que ahora son de una sola mano

Si bien los tramos correspondientes a las calles Ameghino y Pueyrredón cambiaron a principios de semana, la gente aún transita en contramano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cambio de tránsito en distintos tramos de dos arterias de la Capital generan confunsiones y demandan el intenso trabajo de Monitores Urbanos.

El cambio de tránsito en distintos tramos de dos arterias de la Capital generan confunsiones y demandan el intenso trabajo de Monitores Urbanos.

image
image

Al inicio de esta semana, teniendo en cuenta la sugerencia de vecinos y el funcionamiento del tránsito, la Municipalidad de la Capital decidió transformar en circulación de una sola mano diversos tramos de dos arterias muy transitadas del departamento: Ameghino y Pueyrredón. Sin embargo, los conductores aún no se acostumbran a las medidas; es más, parecen desconocerlas. Más allá de los carteles que indican “Contramano”, continúan circulando en sentido indebido. Por lo cual, durante la mañana de este viernes, un grupo de Monitores Urbanos no paraba de usar el silbato y el recurso de dar indicaciones con las manos para detener a los vehículos.

Lee además
un tramo de una calle importante de capital paso a ser contramano: en video, el desconocimiento de conductores que circulaban sin respetar los carteles
Tránsito

Un tramo de una calle importante de Capital pasó a ser contramano: en video, el desconocimiento de conductores que circulaban sin respetar los carteles
Dos ferias de emprendedores se realizarán en San Juan para elegir los regalos de los Reyes Magos.
En San Juan

Dos ferias con regalos originales y a precios accesibles, para que elijan los Reyes Magos

Según difundieron desde el municipio, las medidas se tomaron con el fin de lograr el “ordenamiento vial para optimizar la circulación y brindar mayor seguridad a conductores y peatones”. En este marco, se concretaron dos modificaciones en el sentido de circulación, establecidas por ordenanzas del Concejo Deliberante.

image

En primer lugar, se puso en marcha el sentido único de sur a norte en la calle Ameghino, en el tramo comprendido entre la Avenida José Ignacio de la Roza y la calle Laprida, en el distrito de Desamparados.

Para ello, la Municipalidad colocó la cartelería reglamentaria, incluyendo señales de “Sentido Único” y “Contramano” en las arterias transversales, además del ordenamiento de estacionamientos, ochavas y rampas peatonales. Sin embargo, esta mañana la tarea de los Monitores Urbanos no tenía pausa, y la mayoría de los conductores manifestaba desconocer la modificación.

image

En el caso de la calle Pueyrredón, el cambio se implementó el pasado martes, cuando comenzó a regir el sentido único de sur a norte en el tramo comprendido entre Remedios de Escalada de San Martín y la calle 9 de Julio, según lo establece la Ordenanza N.º 14.179.

image

Allí, vecinos de la zona aseguraron que pidieron el cambio debido a que, en esa cuadra, la calle es muy estrecha, los autos estacionaban a ambos lados de la banquina y el sector cuenta con un importante movimiento de camiones, debido a que en la intersección con 9 de Julio funciona un supermercado.

A pesar de ello, del mismo modo que en la otra zona, los conductores dejaron en evidencia el desconocimiento de la modificación, ingresando en contramano.

Temas
Seguí leyendo

Relatos del campo: la criatura que nace de un huevo maldito

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

Turismo en San Juan: el llamativo dato que marca tendencia en torno a los visitantes que llegan a la provincia

El 2025 cerró como el año más lluvioso de la última década en San Juan

Mordidas y picaduras: los "bichos" que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026

Confirman una fecha del Campeonato Enduro 2026 en San Juan: ¿cuándo es?

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado
Sarmiento

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

Te Puede Interesar

El cambio de tránsito en distintos tramos de dos arterias de la Capital generan confunsiones y demandan el intenso trabajo de Monitores Urbanos.
Videonota

Pitidos y señas con los brazos, una constante en las calles de Capital que ahora son de una sola mano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Boletas de luz: desde enero de 2026 rige un nuevo régimen nacional de subsidios eléctricos y San Juan gestiona topes de consumo más altos y descuentos adicionales por su condición de zona cálida.
Energía eléctrica

San Juan y la luz en 2026: desde el EPRE explicaron qué cambia con el nuevo régimen de subsidios

La Selección Argentina de hockey sobre patines.
Hockey sobre patines

Argentina, la segunda mejor selección del mundo: quién la supera y cuáles son los clubes sanjuaninos mejores rankeados

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital
Estado de salud

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital