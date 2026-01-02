Registraron problemas en la app de la Red Tulum: la respuesta del Gobierno

Este viernes, usuarios del transporte público de San Juan reportaron inconvenientes en la aplicación de la Red Tulum , principalmente porque no se mostraban los minutos de demora de los colectivos. Ante esta situación, desde el Gobierno provincial aclararon que se trató de una falla ajena al sistema local y recordaron que el servicio ya puede consultarse directamente a través de Google Maps .

En las redes Video: sorpresa por las nuevas unidades sustentables de la Red Tulum que ya circulan en San Juan

Ante la consulta de Tiempo de San Juan, desde el Ministerio de Gobierno informaron que se recibieron algunos reclamos vinculados al funcionamiento de la aplicación y explicaron que el inconveniente respondió a un error del software Moovit, plataforma sobre la que opera la app de la Red Tulum, y no a un problema propio del sistema de transporte de la provincia.

image

En ese marco, desde la cartera aprovecharon para recordar a los usuarios que ya no es necesario utilizar la aplicación específica de la Red Tulum, ya que el sistema se encuentra integrado a Google Maps. A través de esa plataforma, indicaron, los pasajeros pueden consultar recorridos, paradas y líneas de colectivos sin necesidad de descargar una app adicional.

Este cambio había sido anunciado en diciembre pasado como parte del proceso de modernización del sistema de movilidad en San Juan. En ese momento, el Ministerio de Gobierno destacó que la integración con Google Maps permite planificar viajes dentro del Gran San Juan, zonas aledañas y departamentos alejados, con información accesible, actualizada y disponible en una aplicación que viene incorporada en la mayoría de los teléfonos móviles.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

El secretario de Transporte, Marcelo Molina, había explicado entonces que la iniciativa surgió a partir de una dificultad recurrente entre los usuarios, vinculada a la falta de espacio de almacenamiento en los dispositivos. Por ese motivo, la Secretaría de Transporte avanzó en el trabajo conjunto con Google para evitar que los sanjuaninos debieran descargar una aplicación extra para planificar sus viajes.

Actualmente, el sistema se encuentra en una etapa inicial de funcionamiento de carácter estático, que permite planificar recorridos, conocer paradas y combinar líneas directamente desde Google Maps, de manera similar a la planificación de viajes en auto, a pie o en bicicleta. Según lo informado, el objetivo es avanzar hacia una segunda etapa dinámica, que permitirá acceder a información en tiempo real sobre la llegada de las unidades y sus demoras.