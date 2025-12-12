La Red Tulum suma ventajas: ahora podés planear tu viaje con Google Maps, mirá cómo se usa

El Ministerio de Gobierno destacó los beneficios de planificar los viajes de Red Tulum a través de Google Maps , una iniciativa que marca un nuevo paso en la modernización del sistema de movilidad de la provincia. La nueva funcionalidad facilita la planificación integral de los viajes dentro del área del Gran San Juan, sus alrededores y departamentos alejados, ofreciendo información precisa, actualizada y accesible para miles de pasajeros usando esta app que viene con casi todos los teléfonos incorporada, sin necesidad de bajar la app específica de Red Tulum.

El secretario de Transporte, Marcelo Molina , detalló que la idea de integrar la planificación de viajes de la Red Tulum directamente en Google surgió como respuesta a un problema técnico común entre los usuarios: la falta de espacio de almacenamiento en sus dispositivos. Había mucha gente que les decía: "No puedo bajar la aplicación porque mi teléfono no tiene el espacio para bajar la aplicación", según contó en Radio Sarmiento. Dado que Google viene predeterminado en todos los teléfonos, la Secretaría asumió el desafío de trabajar con Google para evitar obligar al sanjuanino a comprar un teléfono más grande o con mayor memoria para que pudiera planificar su viaje.

Este nuevo sistema de planificación de viajes en Google Maps se está implementando en etapas, buscando pasar de una visualización básica, como está ahora, a un seguimiento en tiempo real del servicio de transporte.

La primera etapa ya está funcionando y es de carácter "estático". En esta fase, el usuario puede ingresar a Google y planificar su viaje de manera similar a cómo busca una ruta en automóvil o a pie. Si se prueba ahora en el teléfono, el sistema permite ver el recorrido con las paradas del transporte público. Molina explicó que, al igual que cuando se pregunta a Google cómo ir de un punto a otro y se muestra el recorrido y la demora caminando, en auto o en bicicleta, ahora se incluye la opción de transporte público. De esta manera, al planificar su viaje en Google, el usuario ya no necesita bajar una aplicación, sino que directamente al poner la parte de transporte público, ve los recorridos ahí.

Una vez que se complete esta prueba estática, el sistema pasará a ser "dinámico". En esta fase más avanzada, el usuario tendrá acceso a información en tiempo real, un dato clave para el pasajero, ya que permitirá saber la demora de ese colectivo.

Proyecciones

El trabajo "que se está realizando con Google Internacional y Google Argentina es muy serio", destacó el funcionario y busca equipar a San Juan con sistemas de transporte a la altura de las ciudades más importantes del mundo. Este enfoque no se detiene en los colectivos; la idea es trabajar para que las opciones de contactabilidad, el precio y las opciones de servicio para el auto de alquiler y el taxi también se integren en Google. El trabajo es llevado adelante por los técnicos de la Secretaría en conjunto con la Unión Internacional del Transporte de Pasajeros. De hecho, son muy pocas las ciudades en Argentina que han logrado este tipo de integración, dijo.

Molina destacó que la modernidad y la eficiencia en el transporte son objetivos centrales de la gestión, lo que implica un esfuerzo constante para correr junto con la tecnología que va apareciendo para que el sanjuanino tenga la mejor experiencia al usar el transporte. Una ciudad moderna, según la visión de la Secretaría, es aquella donde el que tiene auto viaje en colectivo.

Las claves del nuevo servicio usando Google Maps

Funcionalidades principales

El servicio integrado permite planificar viajes con antelación, especificando la hora de salida o de llegada para visualizar los horarios disponibles en ese momento. Además, brinda indicaciones paso a paso durante el trayecto, desde la caminata inicial hasta el arribo al destino, y utiliza la función Live View, que superpone flechas y direcciones en la pantalla del celular para orientar al usuario en tiempo real.

Rutas e itinerarios optimizados

Google Maps combina diferentes líneas de colectivos para ofrecer la mejor alternativa de viaje posible. Muestra la ruta completa, incluyendo las caminatas necesarias hasta la parada de origen y desde la parada de destino, y permite al usuario elegir entre opciones con menos transbordos o con menor distancia a pie.

Navegación sencilla y multifuncional

Toda la información del transporte público puede visualizarse directamente en el mapa, sin necesidad de abrir múltiples aplicaciones. De esta manera, el usuario accede de forma rápida a los datos de cada parada o recorrido, integrando en un solo entorno digital todas las herramientas necesarias para desplazarse.

Información de arribo de unidades

El sistema proporciona horarios planificados y actualizados, además de notificar demoras, interrupciones o desvíos del servicio. Esto mejora la previsibilidad de los traslados y permite a los pasajeros ajustar su tiempo de viaje con precisión.

Recorridos y mapas sin conexión

Los recorridos de cada línea pueden consultarse a partir de la parada seleccionada, y existe la posibilidad de descargar mapas para utilizarlos sin conexión a internet, una opción especialmente útil en zonas de baja cobertura o para quienes buscan reducir el consumo de datos móviles.

Opciones personalizadas para el usuario

El sistema contempla la comodidad de los pasajeros, ofreciendo información sobre aspectos como la accesibilidad o las condiciones a bordo. Esto permite elegir la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.

Beneficios para agencias y planificación pública

La integración de Red Tulum en Google Maps también genera ventajas institucionales. La función de tránsito de la plataforma amplía el acceso global a la información del sistema, disponible en múltiples idiomas y visible para cualquier usuario del mundo. Además, al incorporar datos sobre paradas y rutas, contribuye a una planificación participativa, donde los ciudadanos pueden involucrarse en la mejora del transporte a partir de información confiable y transparente.