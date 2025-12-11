Expo Policial 2025: un encuentro para descubrir la vocación y el trabajo de la fuerza sanjuanina

Con motivo de su 156º aniversario , la Policía de San Juan invita a vecinos y vecinas a vivir de cerca su labor diaria en la Expo Policial 2025, que se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo, en Capital. La jornada, abierta y gratuita, combina entretenimiento, educación y acercamiento ciudadano, convirtiéndose en una verdadera propuesta familiar.

El evento ofrecerá una amplia variedad de experiencias: exhibiciones en vivo, demostraciones tácticas, juegos interactivos y stands informativos que mostrarán cómo trabaja cada dirección de la institución. Desde la atención al personal hasta la prevención del delito, pasando por operaciones especiales, logística, formación de agentes y seguridad vial, cada área tendrá su espacio para mostrar su día a día y su compromiso con la comunidad.

Entre las actividades destacadas, los visitantes podrán conocer el entrenamiento de la División Montada, el Grupo GAM, la Brigada Femenina y la Policía Ciclística; explorar el equipamiento de Bomberos y Policía Ecológica; descubrir tecnologías de investigación y laboratorios de Criminalística; y participar de simuladores y charlas sobre seguridad vial y atención de emergencias.

Además, la Expo contará con la participación de unidades especiales como el Grupo Motorizado de las Departamentales y la Unidad de Asistencia al Poder Judicial, mostrando su trabajo cotidiano en la provincia.

La jornada cerrará con un espectáculo artístico de gran envergadura: la Banda de Música Francisco Colachi, el Coro Universitario y Preuniversitario de la UNSJ, junto al Ballet de Vanguardia, el Ballet Sembrando Ilusiones y la Fundación Orquesta Escuela de San Juan, brindarán un concierto que promete emocionar a todos los presentes.