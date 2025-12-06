Cuatro años de la Red Tulum: de la resistencia al pulgar arriba de los sanjuaninos

A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum.

Esta semana se cumplieron cuatro años desde la puesta en marcha del servicio de la Red Tulum , el sistema que transformó el modo de circular en colectivo en la provincia. Atrás quedaron el 10, el 19, el 22, el 27, el 47 y muchas otras líneas que los pasajeros conocían como la palma de su mano, para dar lugar a recorridos renovados, nuevas líneas, dos estaciones centrales de transbordo y una app que indica trayectos y horarios de cada una de las unidades.

Si bien en un principio la enorme modificación caló hondo en la costumbre de los viajeros y generó resistencia, hoy el sistema es bien visto. Tiempo de San Juan salió a consultarles a quienes usan la red si prefieren este servicio o aún extrañan el anterior, y todos le dieron el visto bueno a las modificaciones.

image

La puesta en marcha oficial de la Red Tulum se vivió el 4 de diciembre de 2021, cuando los colectivos, diferenciados por colores y con nueva numeración, comenzaron a recorrer las calles bajo una renovada diagramación de rutas. Un día antes, las autoridades habían cortado cintas en las estaciones de transbordo ubicadas en Mitre y Córdoba, como parte de la etapa inicial del sistema.

El comienzo no fue sencillo: las dudas de los pasajeros y el desconocimiento sobre la ubicación de las nuevas paradas fueron una constante. Incluso, casi por instinto, muchas personas esperaban los micros en las paradas antiguas, que habían quedado fuera de servicio.

Llevó tiempo adaptarse al cambio y que las autoridades lograran aceitar el funcionamiento del sistema. En ese proceso se conformó incluso el Consejo Comunitario para el Transporte Público, que, mediante reuniones en distintos departamentos, fue tomando nota de las necesidades de los usuarios para optimizar la prestación del servicio.

image

Durante el primer año de vigencia, el sistema mutó constantemente. A raíz de reclamos y pedidos de usuarios, se adaptaron recorridos y se ampliaron otros con la incorporación de nuevos barrios. Más allá de eso, los cambios en algunos tramos continúan incluso ahora, cuatro años después.

Esas modificaciones, sumadas al paso del tiempo que permitió a los pasajeros conocer y apropiarse del funcionamiento del servicio, dieron sus frutos. En general, la gente se muestra conforme con el sistema. Durante las consultas realizadas por este medio, los usuarios destacaron distintos puntos a favor de la Red Tulum. Entre ellos, señalaron que ahora cuentan con mayor cantidad de líneas para llegar a destino y que la app les permite organizarse mejor y perder menos tiempo en las paradas.

Al mismo tiempo, afirmaron que las frecuencias mejoraron y que llegan más rápido. La posibilidad de trasbordo, que permite tomar más de un colectivo sin pagar el segundo pasaje, también fue uno de los aspectos valorados. A esto se sumaron opiniones positivas sobre la incorporación de nuevos medios de pago, la mejora más reciente del sistema, que —según los usuarios— les brindó mayor comodidad.

