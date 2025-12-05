viernes 5 de diciembre 2025

Red Tulum

En San Juan estudian un aumento del boleto de colectivo, ¿desde cuándo?

La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que el análisis de la actualización se debe a las subas de combustibles, la variación del dólar y los compromisos salariales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la Red Tulum se viene un aumento del boleto del colectivo. &nbsp;

El Gobierno de San Juan confirmó que la tarifa del colectivo experimentará un aumento a inicios de 2026, luego de un periodo de estabilidad tarifaria que se extendió por seis meses. La noticia fue anunciada el martes 2 de diciembre de 2025 por la ministra de Gobierno, Laura Palma, tras una serie de reuniones técnicas que involucraron a la Secretaría de Tránsito y Transporte y a representantes empresariales.

La actualización tarifaria se definió tras evaluar detalladamente los incrementos en los combustibles, la variación del dólar y los aumentos salariales destinados a los choferes. La funcionaria argumentó que, si bien la tarifa se había mantenido congelada desde junio, el impacto de los costos operativos hace necesaria la medida. Palma detalló que los equipos técnicos de Gobierno revisaron todos los costos del sistema. En rueda de prensa, la ministra indicó: “La tarifa estaba congelada desde junio, pero hubo aumentos de combustibles y variaciones del dólar que impactaron en el valor de las unidades. Por eso, sí habrá un aumento, pero no será este año; será a comienzos del 2026”.

El Gobierno provincial informó que esta actualización se basa en una fórmula que toma en cuenta la estructura de costos del transporte, los convenios salariales y otros indicadores que tienen incidencia directa en el valor final del pasaje. Además, la ministra recordó que los últimos aumentos salariales de los choferes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre fueron cubiertos parcialmente por el Estado. Estos gastos, que previamente fueron asumidos por la administración provincial, ahora deberán trasladarse al costo del servicio, según confirmó Palma.

Pese a la necesidad del ajuste, la ministra Palma remarcó que la prioridad fue proteger la economía de los usuarios. En este sentido, el objetivo principal fue limitar el impacto del costo en la población, garantizando al mismo tiempo un servicio seguro y eficiente que pueda equilibrar los costos operativos, salarios y el mantenimiento de las unidades. La funcionaria expresó que "no queremos que sea una suba alta, nuestro objetivo es que el impacto para los usuarios sea el menor posible”. Si bien no habló de cifras, algunas fuentes del sector calculan que el boleto más común, el de la Primera Sección escalaría de $810 a un valor que ronde los $1.000, es decir, cerca de un 23%.

En Gobierno estiman que la cifra final se informará este mes, antes del inicio del próximo año. Incluso con la suba programada, la ministra aseguró que San Juan continuará manteniendo una de las tarifas de transporte público más bajas del país.

La última suba de la tarifa se aplicó a partir del 1 de julio, cuando el pasaje de colectivo en San Juan pasó de $750 a $810 en la Primera Sección, y fue el segundo este año. También se dio en este 2025 la aplicación histórica del Boleto Escolar y Docente Gratuito, que rige desde abril.

