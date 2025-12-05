viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Centro Cívico

Comenzó una nueva reunión paritaria: qué dijo el Gobierno en la previa

Una nueva mesa salarial reunió al Gobierno y a los gremios docentes en el Centro Cívico, mientras el ministro Roberto Gutiérrez adelantó que buscan un acuerdo que dé previsibilidad hasta marzo y que, con una inflación más baja, las futuras subas se medirán según el crecimiento de la economía provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La foto de la paritaria anterior.&nbsp;

La foto de la paritaria anterior. 

En la tarde de este viernes, el Gobierno de San Juan volvió a sentarse frente a los gremios docentes para encarar un nuevo capítulo de la discusión salarial. Pasadas las 15, en una sala del Centro Cívico colmada de funcionarios y representantes sindicales, inició la quinta sesión de la cuarta negociación paritaria 2025, un tramo clave para definir cómo cerrará el año y cómo comenzará el próximo para el sector educativo.

Lee además
absolvieron a dos importantes ex funcionarios kirchneristas en la causa futbol para todos
Justicia

Absolvieron a dos importantes ex funcionarios kirchneristas en la causa Fútbol para Todos
dijo adios la secretaria de hacienda de rawson y ya tiene reemplazante: quien es
Cambios en el Gabinete

Dijo adiós la secretaria de Hacienda de Rawson y ya tiene reemplazante: quién es

La mesa está encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Junto a ellos participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; y directores de distintas áreas educativas: Rodolfo Navas, Abel Farías, Sergio Castro, además de asesores legales y técnicos del Ministerio de Educación.

Del lado gremial, UDAP está representado por su secretaria General, Patricia Quiroga, junto a su equipo legal y técnico; AMET participa con su secretario General, Daniel Quiroga, y autoridades adjuntas y gremiales; mientras que UDA lo hace con la secretaria General, Karina Navarro, y referentes del nivel superior, pedagogía y área legal.

Qué dijo Gutiérrez antes de entrar a la paritaria

En declaraciones a Paren Las Rotativas de Tiempo Streaming, el ministro Gutiérrez adelantó el tono con el que el Ejecutivo llega a esta instancia. Recordó que ya se alcanzaron acuerdos salariales con UPCN, ATE y los gremios de salud para los incrementos de noviembre y diciembre, y que ahora el objetivo es cerrar con el sector docente un esquema que otorgue previsibilidad hasta marzo.

Para el funcionario, asegurar ese horizonte temporal es clave: “Ese plazo trae estabilidad”, sostuvo. Para el funcionario, asegurar ese horizonte temporal es clave: “Ese plazo trae estabilidad”, sostuvo.

Además, anticipó cómo será el nuevo modelo de negociación cuando la inflación se acerque a niveles cercanos a cero. En ese escenario, explicó, los aumentos ya no se medirán contra la inflación sino contra el crecimiento de la riqueza. Según sus proyecciones, el PBI de San Juan crecerá entre 4% y 5% en 2025 y 4,7% en 2026.

“Hay que aguantar ahora; el año que viene puede haber un poquito más de movimiento”, señaló, dejando abierta la expectativa de una mejora gradual en el poder adquisitivo si se cumplen las condiciones económicas previstas.

Temas
Seguí leyendo

El sueño de la carrera de Medicina en la UNSJ ya es una realidad

Humo, corridas, sirenas y evacuación de 220 presos: así fue el simulacro de tragedias en el Penal de Chimbas

Nuevo borrador del proyecto de Reforma Laboral del Gobierno: qué dice sobre vacaciones, indemnizaciones, despidos y los "bancos de horas"

La Corte Suprema dejó firme la condena a Julio De Vido

Milei convocará este viernes a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el paquete de reformas y el Presupuesto

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

La embajada de EEUU usó a los mecheros mendocinos para advertir: "¿Te parece divertido..."

El Gobierno nacional convocará este viernes a sesiones extraordinarias: entre los temas en agenda, la ley de glaciares

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
humo, corridas, sirenas y evacuacion de 220 presos: asi fue el simulacro de tragedias en el penal de chimbas
Imágenes y video

Humo, corridas, sirenas y evacuación de 220 presos: así fue el simulacro de tragedias en el Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Personal de la Policía Federal Argentina cuando allanó la casa de la hija del empresario Calivar en Capital. A ella la acusaron de ayudar a su padre huir del país. 
Las sospechas eran ciertas

Capturaron, tras 6 años de búsqueda, a un reconocido empresario sanjuanino denunciado por abuso

El Colegio de Psicólogos emitió un comunicado para advertir a la población sanjuanina que, actualmente, una mujer se desempeña en el ámbito de la psicología, pero en realidad no está matriculada.
Cuidado

Advierten que una sanjuanina atiende como psicóloga, pero no está matriculada

Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.
A preparar el paraguas

Alerta naranja en San Juan por tormentas: a qué hora llegaría la lluvia más intensa

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Te Puede Interesar

Pese a que apeló la inhabilitación de su matrícula y podía seguir litigando, Julián Gil fue bloqueado en la Justicia
Polémica

Pese a que apeló la inhabilitación de su matrícula y podía seguir litigando, Julián Gil fue "bloqueado" en la Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Doble tragedia en Ruta 40: el conductor de la camioneta dejará el Penal e irá a prisión domiciliaria
Tribunales

Doble tragedia en Ruta 40: el conductor de la camioneta dejará el Penal e irá a prisión domiciliaria

Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un cuco en los 16vos
Grupo J

Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un 'cuco' en los 16vos

Wenchy Moreno, primer médico con parálisis cerebral, llega a San Juan este domingo para dar una charla sobre discapacidad
A pura voluntad

Wenchy Moreno, primer médico con parálisis cerebral, llega a San Juan este domingo para dar una charla sobre discapacidad

 La quita de subsidios en countries de Córdoba encendió el interrogante de qué pasará en San Juan. 
Desde enero

El Gobierno nacional quita subsidios de luz en countries cordobeses: ¿puede pasar en San Juan?