Comenzó una nueva reunión paritaria: qué dijo el Gobierno en la previa

En la tarde de este viernes, el Gobierno de San Juan volvió a sentarse frente a los gremios docentes para encarar un nuevo capítulo de la discusión salarial. Pasadas las 15, en una sala del Centro Cívico colmada de funcionarios y representantes sindicales, inició la quinta sesión de la cuarta negociación paritaria 2025, un tramo clave para definir cómo cerrará el año y cómo comenzará el próximo para el sector educativo.

Cambios en el Gabinete Dijo adiós la secretaria de Hacienda de Rawson y ya tiene reemplazante: quién es

La mesa está encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Junto a ellos participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; y directores de distintas áreas educativas: Rodolfo Navas, Abel Farías, Sergio Castro, además de asesores legales y técnicos del Ministerio de Educación.

Del lado gremial, UDAP está representado por su secretaria General, Patricia Quiroga, junto a su equipo legal y técnico; AMET participa con su secretario General, Daniel Quiroga, y autoridades adjuntas y gremiales; mientras que UDA lo hace con la secretaria General, Karina Navarro, y referentes del nivel superior, pedagogía y área legal.

Qué dijo Gutiérrez antes de entrar a la paritaria

En declaraciones a Paren Las Rotativas de Tiempo Streaming, el ministro Gutiérrez adelantó el tono con el que el Ejecutivo llega a esta instancia. Recordó que ya se alcanzaron acuerdos salariales con UPCN, ATE y los gremios de salud para los incrementos de noviembre y diciembre, y que ahora el objetivo es cerrar con el sector docente un esquema que otorgue previsibilidad hasta marzo.

Para el funcionario, asegurar ese horizonte temporal es clave: “Ese plazo trae estabilidad”, sostuvo. Para el funcionario, asegurar ese horizonte temporal es clave: “Ese plazo trae estabilidad”, sostuvo.

Además, anticipó cómo será el nuevo modelo de negociación cuando la inflación se acerque a niveles cercanos a cero. En ese escenario, explicó, los aumentos ya no se medirán contra la inflación sino contra el crecimiento de la riqueza. Según sus proyecciones, el PBI de San Juan crecerá entre 4% y 5% en 2025 y 4,7% en 2026.

“Hay que aguantar ahora; el año que viene puede haber un poquito más de movimiento”, señaló, dejando abierta la expectativa de una mejora gradual en el poder adquisitivo si se cumplen las condiciones económicas previstas.