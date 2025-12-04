jueves 4 de diciembre 2025

Redes

La embajada de EEUU usó a los mecheros mendocinos para advertir: "¿Te parece divertido..."

En sus redes sociales, la embajada de Estados Unidos en Argentina aprovechó el caso de los 5 mendocinos detenidos por robar en un shopping de Miami para dejar un mensaje contundente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Embajada de Estados Unidos en Argentina sorprendió con una publicación destinada a advertir a los viajeros sobre las consecuencias de infringir la ley en territorio norteamericano.

Con un posteo en sus redes sociales, la sede diplomática compartió una imagen en la que se ve a cinco hombres detenidos y un mensaje directo que busca generar impacto: “¿Te parece divertido robar en un shopping en Miami?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbajadaEEUUarg/status/1996348819676754313&partner=&hide_thread=false

El posteo apunta al episodio que protagonizaron Diego Xiccato, Mauricio Ariel Aparo, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga y Juan Pablo Rua, los cinco mendocinos que fueron arrestados en Miami luego de sustraer mercadería por unos 2.000 dólares en locales del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más visitados de la ciudad.

La Embajada replicó la foto, publicada en X, Facebook e Instagram, donde los hombres lucen el uniforme naranja que caracteriza a los detenidos en Estados Unidos, el mismo que utilizaron el martes durante la audiencia judicial en la que se les informaron los cargos presentados por el Estado de Florida.

Además de la imagen, la publicación incluye una advertencia dirigida especialmente a los titulares de visa: “Podrías ir a la cárcel y perder tu visa. Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla”.

De acuerdo con la cadena NBC 6, los turistas fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad del Dolphin Mall. Allí se los habría visto tomando valijas en Burlington y retirándose sin abonarlas. Luego, según la acusación, repitieron la maniobra en locales de Columbia y North Face, guardando prendas dentro del equipaje robado y saliendo nuevamente sin pagar.

image

Cuando fueron interceptados por agentes encubiertos, cuatro de ellos tenían artículos valuados en cerca de 2.000 dólares.

Pese al episodio, todos pertenecen al mismo círculo de empresarios de Mendoza y cuentan con una buena situación económica.

