Decreto

Milei convocará este viernes a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el paquete de reformas y el Presupuesto

El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto para el llamado a sesiones extraoprdinarias del Congreso que se extenderán desde el 10 de diciembre hasta fin de mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto que convocará a las sesiones extraordinarias del Congreso, una instancia donde el Gobierno buscará avanzar con un paquete de reformas estructurales clave y el Presupuesto 2026. La medida se publicará el próximo lunes 9 de diciembre en el Boletín Oficial, y definirá cuáles iniciativas podrán tratarse y la duración exacta del período parlamentario.

La mayoría de los funcionarios del Gobierno prevé que las extraordinarias se desarrollen desde el 10 de diciembre hasta el final del mismo mes,. Luego, la actividad legislativa se interrumpiría durante las fiestas y las primeras semanas de enero, con la proyección de un segundo llamado a extraordinarias para enero de 2026.

La agenda legislativa prioritaria

Aunque el listado definitivo de proyectos se conocerá con el decreto,, el oficialismo da por hecho que el temario incluirá seis puntos principales:

  • Presupuesto 2026
  • Reforma o modernización laboral
  • Ley de inocencia fiscal
  • Reforma del Código Penal
  • Reforma tributaria
  • Modificación de la Ley de Glaciares

La mesa chica del Gobierno, reunida en Casa Rosada, definió que el Presupuesto 2026 y la Ley de inocencia fiscal (ley de dólares debajo del colchón) serán las dos primeras prioridades a tratarse en la Cámara de Diputados. El Presupuesto es la prioridad absoluta, ya que es fundamental para el oficialismo comenzar el próximo año con las cuentas definidas por ley.

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, están manteniendo reuniones con gobernadores y referentes clave para garantizar los apoyos necesarios. Un ejemplo de esto es la negociación con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien pretende que el texto incluya los pagos de la deuda coparticipable.

La Reforma Laboral y Penal

Una de las iniciativas en las que el Gobierno se esforzará es la reforma laboral, la cual fue elaborada por el equipo técnico liderado por Federico Sturzenegger y Luis Caputo, y comenzará su tratamiento en el Senado. Esta reforma, resistida por las centrales obreras, busca ser un "giro estructural imprescindible" para el oficialismo.

Los puntos centrales del borrador incluyen:

  • Exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo para empleo público, casas particulares, trabajo agrario y trabajadores de plataformas de reparto y transporte.
  • El período de vacaciones se fijaría entre el 1 de octubre y el 30 de abril, permitiendo el fraccionamiento en lapsos no menores a siete días.
  • Se habilitaría la implementación de bancos de horas y regímenes flexibles.
  • En materia de indemnización, se propone un mes por año trabajado, con un tope de tres salarios promedio del convenio.
  • Se plantea el fin de la ultraactividad estricta de los convenios colectivos.

Paralelamente, se impulsará la reforma del Código Penal, un proyecto con más de 900 artículos que busca intensificar la política criminal y reducir la discrecionalidad judicial. El proyecto busca endurecer las penas para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico y pornografía infantil, elevar los mínimos penales y garantizar el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos,. Para acelerar este debate, el Gobierno analiza impulsar una comisión bicameral.

