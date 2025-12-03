miércoles 3 de diciembre 2025

¿A quién saluda Milei? Dos sanjuaninos son los protagonistas y hay foto

El cruce tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación, acto protocolar al que asistió el Presidente junto a su hermana, Karina.

El miércoles 3 de diciembre tuvo lugar el acto de juramento de los nuevos legisladores que asumirán sus bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. En el acto, estuvo presente el presidente Javier Milei.

Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos
Caliente debate por la Ley de Transporte en San Juan: se tensa la discusión en dos puntos
Tal como indica el protocolo, ocupó el balcón principal del Congreso y desde allí se lo pudo ver saludando, fiel a su estilo desestructurado, a dos sanjuaninos.

En sus bancas, los receptores del saludo de Milei fueron el diputado José Peluc y el recientemente electo, Abel Chiconi. Ambos levantaron sus pulgares y respondieron de esta forma la buena onda presidencial.

El 26 de octubre pasado La Libertad Avanza consiguió engrosar su número de legisladores nacionales. Cuenta con Peluc y Chiconi en la cámara baja y con Bruno Olivera en la Cámara de Senadores. El diputado electo fue el vicepresidente del INV hasta que arrancó la campaña y cosechó el 26% de los votos.

