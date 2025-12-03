Los votos de los legisladores peronistas de San Juan para la Ley de Glaciares: un sí, una duda y silencio

Josemaría es uno de los proyectos que está ubicado en el ojo de la tormenta.

El Gobierno nacional tiene como objetivo enviar al Congreso una reforma de la Ley Nº 26.639, mejor conocida como Ley de Glaciares, que prohíbe la minería a cielo abierto en zonas periglaciares definidas como reservas estratégicas de recursos hídricos. El objetivo del cambio es delimitar de una mejor manera las zonas protegidas por la legislación, debido a que actualmente hay proyectos mineros frenados por estar ubicados en esas zonas. Uno de ellos es Josemaría, que está ubicada actualmente un área periglaciar de Iglesia. San Juan es una de las provincias interesadas en que esto cambie, por lo que, en medio de la polémica por la ampliación de las zonas permitidas, los legisladores sanjuaninos pertenecientes al Partido Justicialista hablaron sobre cómo sería su voto en el caso de que se presente este modificación.

El presidente Javier Milei anunció que enviará esta reforma para tratarla en sesiones extraordinarias tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. En este contexto, San Juan tiene seis representantes a en la Cámara Baja y tres en la Alta. Los votos seguros que tiene el oficialismo nacional son los de dos diputados nacionales por La Libertad Avanza, José Peluc y Abel Chiconi; y del senador, Bruno Olivera. Por su parte, el oficialismo provincial, cuenta con dos diputados nacionales, Carlos Jaime y Nancy Picón, quienes podrían apoyar los cambios. El Gobierno de la Provincia mostró en reiteradas oportunidades que también creen en la necesidad de delimitar bien las áreas protegidas, puesto que, en palabras de funcionarios del Ministerio de Minería, hay zonas periglaciares que no aportan al ciclo hídrico de la provincia y, por ende, podrían permitirse actividades económicas en el lugar. Por ende, todo indica que van a apoyar las modificaciones.

El conflicto podría surgir con los peronistas, ya que el justicialismo porteño se encuentra fervientemente en contra de esta modificatoria, pero desde San Juan la óptica minera podría mover las aguas. Actualmente el justicialismo tiene dos representantes en la Cámara Baja, Jorge "Coqui" Chica y el recientemente electo, Cristian Andino; y dos en la Alta, Sergio Uñac y Celeste Giménez.

Andino manifestó que aún debe leer la modificatoria para formar una opinión, pero que, en defensa de la minería, entiende que hay zonas periglaciares que actualmente pueden ser explotados. “Siempre con prudencia y protegiendo el medioambiente”, indicó. ¿Un sí? Todo indica que votará en favor de la Ley.

Chica, por su parte, indicó a Tiempo de San Juan que, “siempre que cuide al medioambiente y haya desarrollo de la minería, siempre a favor”. No dijo que no, pero puso condicionamientos para que su voto fuera positivo. De igual modo, cabe recordar que el legislador votó a favor del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta económica clave para que muchos proyectos mineros decidieran invertir en la Argentina. El voto afirmativo de “Coqui” estuvo acompañado al de Walberto Allende y Fabiola Aubone, quienes dejarán su cargo el próximo 10 de diciembre.

Uñac y Giménez optaron por el silencio. El exgobernador de San Juan se mostró durante su gestión a favor de la minería y, de hecho, mostraba los logros mineros en reuniones por todo el mundo. Su voto sorprendió en el 2024 cuando votó en contra del RIGI. Por su parte, la senadora sanjuanina tiene un rol más verticalista y vota en sintonía con La Cámpora.

La modificación de la Ley de Glaciares: qué es y cuándo se trata

La modificación de la Ley de Glaciares apunta a habilitar actividades antes prohibidas, como la minería y la exploración hidrocarburífera, en áreas que actualmente están resguardadas. Entre los cambios, se propone redefinir qué se considera glaciar, dejando fuera formaciones más pequeñas. Esto generó polémica entre la comunidad científica, ya que esto podría reducir significativamente la superficie protegida y desatar una fuerte controversia. Uno de los cambios clave radica en que las provincias puedan tener mayor autonomía en este sentido.

Fuentes del Gobierno nacional tienen como objetivo que estos cambios se traten en paralelo con el Presupuesto 2026.