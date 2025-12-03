miércoles 3 de diciembre 2025

Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

Miguel Rodríguez dejó su SW4 en el estacionamiento de un centro comercial de La Serena y tras comer se dio cuenta de que se la habían robado. "No hay ninguna esperanza de recuperarla", aseguró.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.

Una visita a La Serena se torció la peor manera para una pareja sanjuanina al sufrir, el último martes, el robo de su camioneta SW4 en el estacionamiento de un centro comercial.

Miguel Rodríguez, aún con la bronca y la impotencia de lo vivido, charló con Tiempo de San Juan y relató cómo sucedió el robo. "Nosotros llegamos el domingo a La Serena y ayer (por el martes) fuimos con mi esposa a un mall para hacer algunas compras y comer. Dejamos la camioneta en el estacionamiento del Jumbo, que está entre el Easy y París. Como yo vengo seguido, le puse la traba al volante que había comprado en un viaje anterior y me aseguré de cerrar bien la camioneta para evitar posibles inhibidores".

"Eran como las 10:00 cuando estacionamos, fuimos a hacer unas compras y yo volví a la dejarlas a la camioneta sobre las 11.30. De ahí, nuevamente dejando todo bien cerrado, nos fuimos al comer al Jumbo. Cuando terminamos y fui a buscar la camioneta ya no estaba. Ahí llamamos a unos amigos de acá y ellos nos ayudaron a hacer la denuncia en carabineros y con la PDI. La verdad que todos se portaron muy bien. También logramos acceder a las cámaras de seguridad y se ve claro cómo sobre las 14:00 una banda se lleva la camioneta", agregó Rodríguez antes de afirmar que el vehículo robado lo había adquirido hacer un año.

En cuanto a las posibilidades de encontrarla, Miguel se mostró pesimista y lo argumentó: "No hay ninguna esperanza de que la encuentren. Estas bandas, por lo que me comentaron, están robando especialmente camionetas argentinas. Ahí nomás las meten en un contenedor y las llevan a la frontera con Bolivia. Allá, al parecer, el gobierno ha habilitado que se realicen los documentos gratuitos a los vehículos que entran, algo que facilita el proceder de los ladrones y está dando muchos dolores de cabeza al Gobierno chileno".

Rodríguez, que tiene pensado regresar a San Juan el viernes tras resolver todo el papelerío que tiene que presentar en el seguro, quiso dejar claro que no tiene nada contra la gente chilena y menos aún con la de La Serena. "Siempre nos tratan muy bien. Este tipo de bandas lamentablemente operan en distintas partes y están conformadas en su mayoría por personas que no son de aquí".

"Además, me gustaría decirle a los sanjuaninos que quieran venir que lo hagan sin ningún miedo, pero sí que tomen las debidas precauciones para no ser víctimas de robos. Yo creo que lo mejor es dejar los vehículos en lugares que estén bien vigilados, nunca en la Avenida del Mar o directamente dejarlos en los lugares en los que se alquilan y moverse en Uber o transporte público", completó Miguel.

