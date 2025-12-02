martes 2 de diciembre 2025

Mecheros vip

Cinco empresarios mendocinos terminaron presos en Miami por robar en tiendas de ropa

Un grupo de empresarios y comerciantes de Mendoza quedó detenido en el Dolphin Mall, donde intentaron llevarse valijas repletas de prendas de grandes marcas. Sus perfiles laborales, desde una peluquería hasta firmas de telecomunicaciones, llamaron la atención de la policía local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolphin mall

Un episodio que parece sacado de una comedia terminó con cinco turistas mendocinos tras las rejas en Miami. El grupo fue interceptado en pleno Dolphin Mall —uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad— cuando intentaban escapar con equipaje colmado de indumentaria de marcas reconocidas como Tommy Hilfiger, The North Face y Columbia. Según los reportes, la mercadería superaba los mil dólares.

El modus operandi quedó registrado en las cámaras: mientras algunos se movían de local en local para no despertar sospechas, otros distraían a los empleados y un tercero escondía la ropa en valijas preparadas para la maniobra. La táctica, sin embargo, se desmoronó rápidamente.

Tras ser señalados por el personal de seguridad, la policía de Sweetwater los detuvo y difundió sus identidades: Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moyano (41), Juan Manuel Zuloaga Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Todos deberán comparecer ante la Justicia de Miami por un hurto organizado que, además de significarles un proceso judicial, arruinó lo que pretendían fueran unas vacaciones.

Los cinco cuentan con domicilio comercial o fiscal en Mendoza y mantienen vínculos entre sí desde hace por lo menos una década. Sus trayectorias laborales son variadas:

  • Diego Xiccato es un peluquero reconocido en la provincia, dueño de su propio salón. En registros oficiales figura además como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares.

  • Mauricio Aparo, aficionado a las motos y a los viajes, había promocionado la venta de su Audi S3 en redes. En la documentación de ARCA aparece ligado a la reparación automotriz y, junto a Sebastián Moyano, constituyó en 2022 una firma del rubro telecomunicaciones y marketing.

  • Moyano, por su parte, suma desde 2017 otras sociedades, incluyendo una vinculada a la panadería, y también aparece en padrones de asistencia social con una AUH cobrada el año pasado.

  • Zuloaga Arenas figura como comerciante y empresario con sede en Godoy Cruz. Ha integrado directorios de al menos siete compañías desde 2008, una de ellas dedicada —al menos formalmente— a la producción de cerveza. Actualmente mantiene sus redes sociales restringidas.

El grupo tenía programado regresar a la Argentina este miércoles, pero quedó a disposición de la Justicia estadounidense. Al revelar el caso, el vocero policial Álvaro Zabaleta fue tajante: “Son personas adultas que creyeron que podían venir aquí y llevarse mercadería sin pagar”. Y remarcó que en el Dolphin Mall rige una política de “tolerancia cero” frente a cualquier delito.

