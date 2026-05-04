Tragedia aérea en Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte

Una avioneta de pequeño porte se estrelló este lunes contra un edificio residencial de cuatro pisos en la ciudad brasileña de Belo Horizonte , en el estado de Minas Gerais, en un dramático accidente que dejó como saldo dos muertos y dos heridos de gravedad.

La aeronave había partido desde el aeropuerto de Pampulha y, pocos minutos después del despegue, el piloto habría reportado problemas técnicos antes de perder el control . El avión terminó impactando contra la caja de escaleras entre el tercer y cuarto piso de un edificio ubicado en el barrio Silveira, lo que evitó una tragedia aún mayor dentro de departamentos habitados.

Según informaron medios locales, murieron el piloto y el copiloto, mientras que los otros dos ocupantes sobrevivieron con heridas graves y fueron trasladados de urgencia a centros médicos de la zona. Tras el choque, el edificio fue evacuado preventivamente por posibles daños estructurales.

Bomberos, policías y peritos aeronáuticos desplegaron un amplio operativo para rescatar a las víctimas, controlar riesgos adicionales y avanzar en la investigación sobre las causas del siniestro, que podrían estar vinculadas a fallas mecánicas. El caso generó una fuerte conmoción en Brasil y reabrió el debate sobre la seguridad de vuelos de pequeño porte en áreas urbanas.