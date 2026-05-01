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En cartas

Trump declara el fin de las hostilidades con Irán y abre un frente legal en el Congreso

El presidente aseguró que no hubo enfrentamientos desde el 7 de abril, pero legisladores cuestionan la legalidad de no pedir autorización para la guerra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este viernes al Congreso que las hostilidades con Irán han cesado, en una notificación que llega justo cuando vencía el plazo de 60 días establecido por la War Powers Resolution para limitar el uso del poder militar sin autorización legislativa.

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En cartas enviadas al titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, Trump afirmó que no se registran enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes desde el 7 de abril de 2026. “Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero han cesado”, sostuvo el mandatario.

Sin embargo, el mensaje presidencial no disipó las tensiones políticas en Washington. La ley exige que el Ejecutivo solicite autorización formal al Congreso cuando un conflicto armado supera los 60 días, con una posible prórroga de 30 días para retirar tropas. Trump evitó referirse a esa extensión y defendió su accionar en base a sus facultades constitucionales como comandante en jefe.

Desde la Casa Blanca argumentan que el alto el fuego negociado a principios de abril interrumpió el conteo del plazo legal. En esa línea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo ante el Senado que la tregua “suspende” el reloj de los 60 días.

Pero esa interpretación es rechazada por parte de la oposición. El senador demócrata Tim Kaine advirtió que la ley no contempla esa posibilidad y alertó sobre un conflicto constitucional en puerta. “No creo que la ley lo permita”, afirmó, al tiempo que planteó que la situación abre un debate legal de fondo sobre los límites del poder presidencial.

A pesar del cese de hostilidades, el escenario dista de estar resuelto. Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes —considerado por muchos como un acto de guerra— y desde el Pentágono no descartan una rápida reanudación de los ataques. “Podemos volver a la acción con solo pulsar un botón”, había advertido Hegseth días atrás.

Así, aunque la Casa Blanca intenta instalar la idea de un conflicto cerrado, el frente político y legal en Washington sigue abierto, con interrogantes sobre el alcance del poder presidencial y el rol del Congreso en decisiones de guerra.

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