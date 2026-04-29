Estados Unidos: en su última reunión al frente de la FED, Powell confirmó que no hay cambios en la tasa de interés

La Reserva Federal de los Estados Unidos ( Fed , por sus siglas en inglés) decidió esta tarde mantener la tasa de interés de referencia en el rango de 3,5% y 3,75% .

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De esta manera, la Fed continúa manteniendo el mismo nivel luego de haber llevado a cabo tres recortes durante el último año.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión contó con el respaldo de ocho de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

Votaron a favor de mantener la tasa Jerome Powell (presidente), John C. Williams (vicepresidente), Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Lisa D. Cook, Philip N. Jefferson, Anna Paulson y Christopher J. Waller.

Por primera vez desde octubre de 1992, cuatro miembros del FOMC se opusieron a la medida. Stephen I. Miran optó por recortar la tasa en un cuarto de punto porcentual, mientras que Beth M. Hammack, Neel Kashkari y Lorie K. Logan votaron por mantener el rango objetivo, pero no apoyaban la inclusión de una tendencia expansiva.

Así, se gesta la tercera reunión consecutiva en donde se mantiene sin cambios la tasa. La última vez que se modificó fue en diciembre, donde recortó 25 puntos básicos.

Entre las principales causas, la Fed afirmó que la guerra en Medio Oriente ha contribuido a “una gran incertidumbre sobre las perspectivas económicas”.

“Al considerar la magnitud y el momento de los ajustes adicionales al rango objetivo de la tasa de fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos disponibles, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos”, se indicó en el comunicado oficial.

Respecto de los otros indicadores, señalan que la actividad económica “se ha expandido a un ritmo sólido”, con una creación de empleo “baja” y una tasa de desempleo que “apenas ha variado” en los últimos meses.

Sobre la inflación, el organismo estadounidense marcó que es “elevada” y lo atribuyó al aumento de los precios mundiales de la energía.

El fin de Powell

Durante la conferencia de prensa, el titular de la Fed confirmó que esta fue su última intervención como presidente, aunque se mantendrá en la Junta del organismo hasta que la investigación relacionada con posibles sobrecostos en un proyecto de renovación en la sede del banco central norteamericano “haya concluido de manera definitiva”.

También le agradeció a su sucesor Kevin Warsh, quien fue elegido por Donald Trump, y ratificó que las decisiónes tomadas dentro de la autoridad monetaria fueron para “fomentar las condiciones económicas en las que las familias y empresas estadounidenses puedan prosperar”.

“Una vez que finalice mi mandato como presidente el 15 de mayo, continuaré desempeñándome como gobernador por un período que aún debe determinarse. Planeo mantener un perfil bajo en ese rol. Confío en que la Reserva Federal continuará realizando su trabajo con objetividad, integridad y un profundo compromiso de servicio al pueblo estadounidense”, concluyó Powell.