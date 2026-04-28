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Certeza

Para Trump, "Irán está al borde del colapso"

El mandatario publicó en la red Truth Social que el gobierno iraní le pidió a Washington la apertura del estrecho de Ormuz mientras resuelven quién toma el poder en Teherán.

Por Agencia NA
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán “se encuentra en un estado de colapso” y que pidieron a Washington la apertura del estrecho de Ormuz “lo antes posible” porque están resolviendo internamente quien asumirá el liderazgo de la nación persa.

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"Irán nos acaba de informar que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", escribió Trump en su red Truth Social.

Las afirmaciones de Trump en redes sociales van en la misma dirección que lo que dejaron trascender fuentes de la Casa Blanca, acerca de un insatisfacción con la nueva propuesta de paz presentada por el Gobierno iraní para intentar destrabar las negociaciones de paz y reabrir el estratégico estrecho de Oemuz, por el que circula más de un 20% del petróleo crudo del planeta.

La propuesta de Teherán, que no es aceptada por Washington, incluye postergar una definición sobre el programa nuclear iraní, al que Trump exige eliminar de inmediato y con carácter permanente.

Fuentes estadounidenses citadas este martes por la cadena de noticias CNN, revelaron que el mandatario no aceptará ese plan, que también propone que las tropas norteamericanae levanten de inmediato el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes.

Trump extendió la semana pasada el alto el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que, por el momento, ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

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