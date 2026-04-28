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Operativo

Capturan en México a líder clave de violento Cártel Jalisco Nueva Generación

El narcotraficante era intensamente buscado por las autoridades mexicanas y de Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Autoridades mexicanas anunciaron este lunes la captura de Audias Flores-Silva, alias "El Jardinero", un líder clave del violento Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en todo México y quien también era buscado por Estados Unidos.

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Personal naval y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró detener a "El Jardinero" en el estado occidental mexicano de Nayarit, tras 19 meses de investigaciones y seguimiento a este presunto criminal.

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"Derivado de trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses, se tuvo conocimiento de la posible ubicación del objetivo prioritario en las inmediaciones de la comunidad de El Mirador, Nayarit, donde se desplegó un operativo para su localización", detalló la fuente.

Durante el desarrollo de la operación, se identificó que Flores-Silva se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por unas 30 camionetas y más de 60 personas armadas.

Ante esta situación, se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo.

"Al arribar al área, y debido al despliegue del personal naval, las escoltas del objetivo se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción, sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto del desagüe, procediéndose a su detención", agregó la fuente.

El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas, violentas y de mayor expansión en México y a nivel mundial, según fuentes oficiales.

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