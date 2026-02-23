Del local que abrieron en Puerto Madero a su salida: cómo fue el desembarco del Cartel de Jalisco en Argentina

La historia del cartel Jalisco Nueva Generación tiene un capítulo poco conocido en la Argentina, donde intentaron instalarse para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico .

Definiciones Semana clave para el Gobierno: expectativa por la aprobación de la reforma laboral en el cierre de las extraordinarias

Dolor de bolsillo Prepagas: las empresas de medicina privada aplicarán subas de hasta 3,2%

El fiscal Sebastián Basso relató cómo fue el desembarco del cartel narco mexicano en Buenos Aires y el operativo que permitió descubrir la trama detrás del negocio de uno de los capos narcos más ricos del mundo.

Todo comenzó en 2009, cuando tres mexicanos protagonizaron un choque en Puerto Madero. Un oficial de Prefectura intervino y, tras una discusión, los extranjeros se fueron.

El dato que llamó la atención fue que la patente del auto estaba a nombre de una empresa recién creada en el conurbano bonaerense, cuyo presidente era un hombre de muy bajos recursos.

“Los de Prefectura nos avisaron en la fiscalía de Morón y empezamos a investigar. Ahí descubrimos que estos mexicanos eran la avanzada de otros que iban a llegar”, contó Basso en Radio Mitre.

Millones de dólares y un negocio sospechoso en Puerto Madero

La investigación reveló que los mexicanos empezaron a transferir millones de dólares a la Argentina. Alquilaban locales en zonas clave de la Ciudad de Buenos Aires y abrieron una cadena de supermercados al estilo 7-Eleven (cadena multinacional de tiendas que vende alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal) con un local en Puerto Madero llamado Corner Mi Lugar.

“Trabajaron un tiempo y después se fueron de la Argentina. Incluso vendieron un local y el comprador nunca pudo pagarles porque desaparecieron”, detalló el fiscal.

Recién en 2016, con la aparición del Cartel Jalisco Nueva Generación, los investigadores ataron cabos: los mexicanos que habían llegado eran familiares directos de “El Mencho”, encargados del negocio financiero del cartel.

El principal era Gerardo González Valencia, cuñado del líder narco recientemente detenido, quien se instaló en la Argentina con toda su familia.

“Vivieron acá, mandaron a los chicos al colegio y después se mudaron a Uruguay. Allí fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos, donde González Valencia fue condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas”, explicó Basso.

Los argentinos involucrados y el rol de los testaferros

En la causa quedaron imputados dos argentinos: un taxista que figuraba como presidente de la empresa usada para lavar dinero y otro hombre llamado Oscar Gilberto Calvete, que vivió en Guadalajara y armó el sistema de mercadeo en el país.

Calvete, con doble nacionalidad uruguaya, fue difícil de detener porque entraba al país con otro pasaporte, pero finalmente cayó.

Mientras tanto, los mexicanos que vinieron de avanzada regresaron a su país y nunca pudieron ser extraditados.

La familia González Valencia vivió primero en una mansión en Punta del Este y luego en un hotel de lujo en Montevideo, donde finalmente fueron arrestados. El dinero secuestrado en la causa sigue bajo custodia judicial y el juicio oral avanza contra los argentinos involucrados.

El desembarco del cartel en la Argentina ocurrió durante el gobierno de Cristina Kirchner, entre 2009 y 2010. La organización usó el país como base para lavar dinero, pero la investigación logró desbaratar parte de la red.