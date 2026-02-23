lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Narcotráfico

Del local que abrieron en Puerto Madero a su salida: cómo fue el desembarco del Cartel de Jalisco en Argentina

La caída de “El Mencho” en México reavivó la historia secreta de la mafia narco que se instaló en Buenos Aires para blanquear dinero y terminó con sus líderes presos en Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La historia del cartel Jalisco Nueva Generación tiene un capítulo poco conocido en la Argentina, donde intentaron instalarse para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Lee además
Las prepagas aplicarán un nuevo aumento.
Dolor de bolsillo

Prepagas: las empresas de medicina privada aplicarán subas de hasta 3,2%
semana clave para el gobierno: expectativa por la aprobacion de la reforma laboral en el cierre de las extraordinarias
Definiciones

Semana clave para el Gobierno: expectativa por la aprobación de la reforma laboral en el cierre de las extraordinarias

El fiscal Sebastián Basso relató cómo fue el desembarco del cartel narco mexicano en Buenos Aires y el operativo que permitió descubrir la trama detrás del negocio de uno de los capos narcos más ricos del mundo.

Todo comenzó en 2009, cuando tres mexicanos protagonizaron un choque en Puerto Madero. Un oficial de Prefectura intervino y, tras una discusión, los extranjeros se fueron.

El dato que llamó la atención fue que la patente del auto estaba a nombre de una empresa recién creada en el conurbano bonaerense, cuyo presidente era un hombre de muy bajos recursos.

“Los de Prefectura nos avisaron en la fiscalía de Morón y empezamos a investigar. Ahí descubrimos que estos mexicanos eran la avanzada de otros que iban a llegar”, contó Basso en Radio Mitre.

Millones de dólares y un negocio sospechoso en Puerto Madero

La investigación reveló que los mexicanos empezaron a transferir millones de dólares a la Argentina. Alquilaban locales en zonas clave de la Ciudad de Buenos Aires y abrieron una cadena de supermercados al estilo 7-Eleven (cadena multinacional de tiendas que vende alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal) con un local en Puerto Madero llamado Corner Mi Lugar.

“Trabajaron un tiempo y después se fueron de la Argentina. Incluso vendieron un local y el comprador nunca pudo pagarles porque desaparecieron”, detalló el fiscal.

Recién en 2016, con la aparición del Cartel Jalisco Nueva Generación, los investigadores ataron cabos: los mexicanos que habían llegado eran familiares directos de “El Mencho”, encargados del negocio financiero del cartel.

El principal era Gerardo González Valencia, cuñado del líder narco recientemente detenido, quien se instaló en la Argentina con toda su familia.

“Vivieron acá, mandaron a los chicos al colegio y después se mudaron a Uruguay. Allí fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos, donde González Valencia fue condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas”, explicó Basso.

Los argentinos involucrados y el rol de los testaferros

En la causa quedaron imputados dos argentinos: un taxista que figuraba como presidente de la empresa usada para lavar dinero y otro hombre llamado Oscar Gilberto Calvete, que vivió en Guadalajara y armó el sistema de mercadeo en el país.

Calvete, con doble nacionalidad uruguaya, fue difícil de detener porque entraba al país con otro pasaporte, pero finalmente cayó.

Mientras tanto, los mexicanos que vinieron de avanzada regresaron a su país y nunca pudieron ser extraditados.

La familia González Valencia vivió primero en una mansión en Punta del Este y luego en un hotel de lujo en Montevideo, donde finalmente fueron arrestados. El dinero secuestrado en la causa sigue bajo custodia judicial y el juicio oral avanza contra los argentinos involucrados.

El desembarco del cartel en la Argentina ocurrió durante el gobierno de Cristina Kirchner, entre 2009 y 2010. La organización usó el país como base para lavar dinero, pero la investigación logró desbaratar parte de la red.

Seguí leyendo

Violento temporal en Mendoza: casi 150 operativos y decenas de evacuados

Vendimia 2026: a 90 años, Mendoza prepara una fiesta que apelará a la memoria

Crisis sin freno en Lácteos Verónica: plantas detenidas, sueldos impagos y temor por los puestos de trabajo

Para Bullrich, la reforma laboral "cambia de cuajo el modelo sindical argentino"

Conmoción en Santiago del Estero por el joven que mató a su novia y se atrincheró junto al cadáver

Le pegó a su pareja mientras tenía a su hijo en brazos y quedó detenido en Buenos Aires

Echaron a la directora de Turismo Social de Misiones por burlarse de "los pobres" durante sus vacaciones en México: el video

Trabajadores de Fate denuncian lockout patronal tras el incumplimiento de la conciliación obligatoria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
semana clave para el gobierno: expectativa por la aprobacion de la reforma laboral en el cierre de las extraordinarias
Definiciones

Semana clave para el Gobierno: expectativa por la aprobación de la reforma laboral en el cierre de las extraordinarias

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Así era el local de Alta Fidelidad, ubicado en calle Laprida, entre Tucumán y avenida Rioja. 
Homenaje

La última disquería de San Juan cerró sus puertas y así marcó el fin de una era

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta
Historias sanjuaninas

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo
Festival en Chile

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo

Te Puede Interesar

Minería y proveedores locales: quién gana con la reactivación de la ruta Casposo-Hualilán
Calingasta

Minería y proveedores locales: quién gana con la reactivación de la ruta Casposo-Hualilán

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito video
Se elevó a juicio

Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

Ambiente dio a conocer un balance sobre el tráfico y rescate de fauna local, principalmente aves, y detalló cuáles son los cuatros departamentos sanjuaninos más complicados.
Balance

Cuáles son los 4 departamentos sanjuaninos con más tráfico de aves y los datos clave de los operativos de rescate

Finaliza el periodo para pagar las cuotas de las viviendas del IPV con descuento.
Servicio

Últimos días para acceder al descuento en el pago anual y semestral del IPV: cómo hacer el trámite

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia