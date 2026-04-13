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Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan

Los enlaces de las hijas de Gustavo "Huevo" Muñoz y Rubén Uñac movilizaron tanto a la alta montaña como a los salones más exclusivos de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Abril se transformó en el escenario perfecto para que dos de las familias más reconocidas de San Juan celebraran uniones matrimoniales que capturaron la atención de toda la provincia. Las redes sociales se convirtieron en una vitrina de lujo donde se difundieron espectaculares imágenes y videos que permitieron a los sanjuaninos ser testigos, aunque sea de forma virtual, de celebraciones cargadas de estilo, emoción y paisajes imponentes.

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Uno de los eventos más comentados tuvo lugar en el corazón de Calingasta, donde Barreal se vistió de fiesta para el casamiento de María Milagros Muñoz Graffigna e Ignacio Lovigne. La novia es una destacada diseñadora de moda instalada en Buenos Aires e hija del famoso productor audiovisual y fotógrafo Gustavo "Huevo" Muñoz y Gabriela Graffigna. El novio, por su parte, es un profesional con formación en la IAE Business School que ocupa cargos directivos en la multinacional PepsiCo.

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La celebración se extendió durante todo un fin de semana, comenzando con una pre-boda en las instalaciones que el productor posee en la zona y culminando con la ceremonia principal en la Posada Paso de los Patos, siempre con la Cordillera de los Andes como testigo privilegiado. Durante la jornada, se pudo ver a un "Huevo" Muñoz visiblemente nervioso y emocionado por el paso tan importante de su hija, mientras que el reconocido DJ Alejandro Pont Lezica se encargó de ponerle ritmo a una noche que muchos describieron como mágica.

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Casi en simultáneo, la atención se trasladó a una ceremonia que, aunque de perfil más bajo, no perdió ni una pizca de elegancia: el casamiento de Candelaria Uñac y Felipe Orelo Giugni. La hija del ex senador y ex vicegobernador Rubén Uñac celebró su amor durante el último finde, más precisamente el 11 de abril en el salón Quinta La Pintada, en un ambiente íntimo rodeado de familiares, amigos cercanos y diversas figuras de la política local. A través de la cuenta de Instagram creada especialmente para la ocasión, denominada "bodacandeyfeli", se compartieron postales donde se observó al dirigente sanjuanino muy feliz llevando a su hija del brazo.

Esta boda destacó por un cuidado diseño de imagen y organización que incluyó el trabajo de referentes como la maquilladora Agustina Llopis, el peinado de Estudio A y un sofisticado vestido de la firma Anez.ba. La ambientación estuvo a cargo de LV Organización de Eventos, mientras que la gastronomía fue responsabilidad de Leandro Ventimiglia y la barra de tragos de American Bar. Felipe, el novio, se presentó en sus plataformas digitales como un ingeniero sanjuanino viajero, complementando el perfil discreto pero sofisticado de Candela. Entre ramos de Germán Cortez y la técnica de Leo Matus, el evento logró un equilibrio perfecto entre la distinción y la calidez de un círculo privado que, de igual manera, logró que sus imágenes se volvieran virales por la belleza de cada detalle.

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