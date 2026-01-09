El video de la boda de una influencer sanjuanina que se volvió el viral del momento

El casamiento de una influencer sanjuanina se volvió viral en las últimas horas y no fue solo por el lujo ni la puesta en escena, sino por un descontracturado momento que reflejó el espíritu festivo de la celebración.

Se trata de la boda de Mercedes García (27) , influencer, empresaria gastronómica y exjugadora de hockey, con Agustín Szprynger (33) , ingeniero electromecánico y futuro magíster. La pareja eligió una exclusiva bodega ubicada en Rivadavia para celebrar su unión, en un evento que combinó estética, organización profesional y un nivel de detalles que sorprendió a los más de 250 invitados .

La celebración comenzó con la ceremonia religiosa en la Parroquia Medalla Milagrosa, para luego continuar con el civil y la fiesta en la bodega. “Mechi” lució dos vestidos diseñados por el exclusivo Mario Vidal Iara, mientras que el novio viajó especialmente a Miami para elegir su traje, un detalle que marcó el estilo internacional del evento.

El menú estuvo a cargo de la reconocida chef Graciela Hisa, y entre las particularidades de la noche se destacó la contratación de una persona dedicada exclusivamente a producir contenido para redes sociales, reflejo del perfil digital de la novia.

Sin embargo, el momento que llevó la boda a las páginas de virales ocurrió sobre el final de la fiesta. En el video que circula masivamente, se la ve a Mercedes bailando y cantando junto a sus invitados. El clip comienza con la influencer diciendo entre risas: “Yo soy la novia y este es mi primer trago”, y culmina con todos coreando: “No nos vamos nada, que nos saquen a patadas”, una frase que se convirtió en símbolo del clima festivo y desinhibido de la noche.