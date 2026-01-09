Sergio Aguirre, el 'pibe' con experiencia que todavía le pone corazón a la ruta
Veterano, apasionado y una familia que respira y tiene el ciclismo como bandera. Sergio representa el escudo de Juventud del Norte y este viernes volvió a decir presente en una nueva edición del Giro del Sol. Tras completar una etapa durísima, habló del disfrute, el sacrificio y ese amor que sigue firme.
Hay ciclistas que corren por resultados y otros que pedalean por amor. Sergio Aguirre (49) pertenece claramente al segundo grupo, el que le pone alma y vida a las rutas sanjuaninas. Referente del equipo Juventud del Norte, el experimentado corredor volvió a demostrar que la pasión no entiende de edades y que, aunque el calendario marque el paso del tiempo, el corazón siempre puede para el papá de las ciclistas Maribel y Ludmila.
Fiel heredero de una familia de ciclistas y dueño de una relación eterna con las ruedas finas, Aguirre completó con orgullo los más de 125 kilómetros de la exigente primera etapa del Giro del Sol. Bajo el gazebo, con la malla abierta, el rostro cansado y la respiración todavía agitada por el esfuerzo, charló con Tiempo de San Juan sobre estas nuevas sensaciones que se suman a un currículum cargado de kilómetros.
Esto uno lo lleva en la sangre. Todavía tenemos la posibilidad de pedalear, tenemos las ganas y tratamos de disfrutar y hacer lo mejor posible
Consultado sobre la preparación para una competencia tan exigente y sacrificada, Sergio fue sincero: "Este año no me dediqué cien por ciento en invierno. Fueron pasando los días, dejaba de correr y después me volvía a entusiasmar. Quiero hacer estas últimas carreras y disfrutarlas al máximo".
El veterano sabe que está transitando la recta final de su camino competitivo, pero lejos de vivirlo con nostalgia, lo hace con plenitud. "Uno está llegando a la edad en la que hay que dar un paso al costado, pero hoy lo estoy disfrutando. Me encanta venir, sufrir y después llegar sano a casa… eso es demasiado", cerró el ciclista referente del equipo de Chimbas.