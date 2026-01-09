Sergio Aguirre, el 'pibe' con experiencia que todavía le pone corazón a la ruta

Hay ciclistas que corren por resultados y otros que pedalean por amor. Sergio Aguirre (49) pertenece claramente al segundo grupo, el que le pone alma y vida a las rutas sanjuaninas. Referente del equipo Juventud del Norte , el experimentado corredor volvió a demostrar que la pasión no entiende de edades y que, aunque el calendario marque el paso del tiempo, el corazón siempre puede para el papá de las ciclistas Maribel y Ludmila.

Fiel heredero de una familia de ciclistas y dueño de una relación eterna con las ruedas finas, Aguirre completó con orgullo los más de 125 kilómetros de la exigente primera etapa del Giro del Sol . Bajo el gazebo, con la malla abierta, el rostro cansado y la respiración todavía agitada por el esfuerzo, charló con Tiempo de San Juan sobre estas nuevas sensaciones que se suman a un currículum cargado de kilómetros.

Esto uno lo lleva en la sangre. Todavía tenemos la posibilidad de pedalear, tenemos las ganas y tratamos de disfrutar y hacer lo mejor posible

Consultado sobre la preparación para una competencia tan exigente y sacrificada, Sergio fue sincero: "Este año no me dediqué cien por ciento en invierno. Fueron pasando los días, dejaba de correr y después me volvía a entusiasmar. Quiero hacer estas últimas carreras y disfrutarlas al máximo".

El veterano sabe que está transitando la recta final de su camino competitivo, pero lejos de vivirlo con nostalgia, lo hace con plenitud. "Uno está llegando a la edad en la que hay que dar un paso al costado, pero hoy lo estoy disfrutando. Me encanta venir, sufrir y después llegar sano a casa… eso es demasiado", cerró el ciclista referente del equipo de Chimbas.

