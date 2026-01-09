viernes 9 de enero 2026

Video

Quién es el chileno que hace meses había colgado la bici y regresó para abrochar el oro de la primera etapa del Giro del Sol

Felipe Pizarro es oriundo de Curicó y fue el protagonista del arranque del Giro del Sol al quedarse con el primer capítulo de la competencia. Había dejado de correr para dedicarse a estudiar, pero la historia cambió cuando llegó a San Juan, que lo adoptó y le sacó brillo para que este viernes cante victoria con el equipo de la Fundación Diberboll.

Por Antonella Letizia
image

El Giro del Sol tuvo un comienzo cargado de emoción y fanáticos que estuvieron copando las calles para ver pasar la carrera. En una primera etapa exigente y vibrante, el chileno Felipe Pizarro se quedó con la victoria tras imponerse en la llegada ubicada frente al Complejo Parque Norte, en Chimbas, y se convirtió en el gran protagonista del arranque de la competencia. Hace meses había colgado la bici, pero volvió por amor y para quedarse con el trono de la primera etapa.

La jornada de este viernes presentó un recorrido duro, de un poco más de 125 kilómetros, con largada y llegada en el Parque Norte, un trazado que puso a prueba la resistencia del pelotón y que terminó consagrando al ciclista de la Fundación Diberboll, quien supo leer la carrera y abrochar el oro en el momento justo.

Pizarro es oriundo de Curicó, Chile, y su triunfo tuvo un sabor especial. No solo por ganar una etapa del tradicional Giro sanjuanino, sino porque llegó después de meses alejados de la bicicleta. "Venía hace tiempo sin andar en bici, me había retirado, no quería más", le confesó a Tiempo de San Juan. Sin embargo, el respaldo del equipo fue clave para su regreso: "La confianza que me dieron fue fundamental y hoy me siento muy feliz, sobre todo por la gente que apoya".

En una mezcla de emoción y cansancio, el ciclista destacó lo que significa competir en San Juan, una provincia con fuerte identidad en el ciclismo. "Donde vivo dicen que es la tierra de campeones, la capital del ciclismo, y venir acá es muy emocionante", expresó.

Además, Pizarro contó que había decidido colgar la bici para enfocarse en otros aspectos de su vida. "Había dejado de correr para empezar a estudiar y me puse a trabajar con mi viejo. Fueron seis meses complicados, pero gracias a la confianza de todos lo pude lograr", cerró.

Mirá el video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Quién es el chileno que hace meses había colgado la bici y regresó para abrochar el oro de la primera etapa del Giro del Sol Felipe Pizarro es oriundo de Curicó y fue el protagonista del arranque del Giro del Sol al quedarse con el primer capítulo de la competencia. Había dejado de correr para dedicarse a estudiar, pero la historia cambió cuando llegó a San Juan, que lo adoptó y le sacó brillo para que este viernes cante victoria con el equipo de la Fundación Diberboll. “Donde vivo yo dicen que es la tierra de campeones, la capital del ciclismo. Venir acá es muy emocionante”, comentó el chileno, que esta tarde cantó victoria frente al Complejo Parque Norte. La nota completa en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram
