Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que "no hay nada cerrado"

El Safari tras las Sierras 2026 continúa envuelto en una fuerte incertidumbre y este viernes la polémica escaló. Mientras APIVA (Asociación de Pilotos Vallistos) sostiene que ya hay una definición para que la entidad sea la única organizadora del tradicional rally de Valle Fértil , desde la Secretaría de Deportes afirman que “no hay nada cerrado”. En paralelo, A Todo Motor asegura que se había acordado una organización en conjunto tras la reunión del miércoles con la Federación Sanjuanina de Automovilismo . Por ahora, desde el ámbito federativo no emitieron declaraciones públicas.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Kito Vega, referente de APIVA, afirmó que el Safari 2026 ya tiene organizador y que será nuevamente su institución. “Sí, hay una definición. Se hace el Safari y lo hace el club de APIVA, el que siempre lo hizo. Ya estamos con todo en regla, así que ya se definió todo”, aseguró. También explicó que están presentando la documentación final ante la Federación y Municipalidad: “Tenemos que llevar el certificado que nos faltaba, pero lo hace APIVA. Nos dijeron que, teniendo la certificación jurídica y por los 33 años que llevamos haciendo el Safari, nos corresponde a nosotros”. Vega agregó que cuentan con el aval municipal: “El permiso se presenta hoy al señor Intendente en Valle Fértil. Él es quien autoriza. Si estamos en regla, nos habilita, y de ahí seguimos con los otros organismos”.

La postura es distinta a la de Camel Jalife, presidente de A Todo Motor, la institución que arrancó desde septiembre con la organización del evento y tenía la habilitación de la Federación. Según el dirigente, tras la reunión del miércoles se estableció llevar a cabo la carrera en conjunto con APIVA. “Quedamos en que nos reuníamos con nuestros socios para determinar si se podía hacer en conjunto, porque nuestros socios no querían. Pero ahora resulta que piden hacerlo ellos solos”, relató. Añadió que su estatuto exige convocar a una asamblea para este tipo de decisiones y que ese paso ya fue cumplido: “Ya realizamos una asamblea extraordinaria para poner en consideración hacerlo en conjunto, y el resultado fue positivo. Hacer la competencia entre los dos clubes es el compromiso que asumimos con Federación y Deportes”. Jalife señaló que esperan una definición entre el viernes y el lunes: “Esperemos resolverlo por el bien del evento y de todos los involucrados”.

Desde la Secretaría de Deportes, sin embargo, se limitaron a decir que todavía no hay una decisión formal. Fuentes indicaron que “no hay nada cerrado” y que aún no se ha otorgado la autorización final para ninguno de los clubes. La Federación Sanjuanina de Automovilismo, que había convocado el encuentro para ordenar el proceso y definir responsabilidades, mantiene silencio, aunque en privado admiten que el tiempo es crítico: faltan menos de 30 días para la carrera, no están cerradas las publicidades, no avanzaron las licencias médicas ni las habilitaciones de los pilotos, y la definición se demora más de lo aconsejable para una competencia de esta magnitud.

Lo cierto es que en medio de una disputa entre APIVA y A Todo Motor, intensificada por demoras administrativas, la falta de documentación completa y la ausencia de un aval municipal uniforme para ambas partes, está el rally que convoca a cientos de pilotos de todo Cuyo. A Todo Motor cuenta desde octubre con la habilitación federativa, pero no logró obtener la municipal. APIVA, por su parte, afirma tener el respaldo del municipio vallisto, aunque recién este jueves logró regularizar la documentación que la Federación considera indispensable.