La agenda deportiva completa en San Juan para el fin de semana

¿Sacudón en el mercado? Rosario Central no se achica y va por otro jugador de la Scaloneta: quién es

El sábado 10 de enero, con la organización de Los Zorros MTB, se disputará la primera carrera del año de mountain bike con el Circuito Aniversario Albardón, que se realizará en las inmediaciones del Complejo de velocidad Albardón, con concentración a las 18 y largada a las 18:45 horas.

El circuito de 8 km tendrá cuatro vueltas para las categorías Elite, Master A y B; tres giros para Master C y D al igual que para Femenino Elite Master A y B y Promo A y B Masculino; en dos oportunidades lo harán Promo A y B Femenino y Principiantes Varones y una vuelta para Principiantes Femenino.

Fútbol infantil

El Mundialito del Club Atlético Trinidad, en su trigésima segunda edición se sigue disputando con equipos locales, nacionales e internacionales, contando con siete categorías en juego (2013/2014 hasta 2019/2020), y más de 3000 futbolistas.

Los partidos se jugaron durante toda la semana en cuatro canchas: Club Atlético Trinidad, predio Héctor Literas, las canchas auxiliares del Bicentenario y las instalaciones del Sindicato Empleados de Comercio y las finales serán en el Estadio del Bicentenario el sábado 10 de enero.

Fútbol

Este domingo a las 17:30 en el estadio Augusto Pulenta, en el departamento San Martín, el Torneo Regional Amateur determinará el equipo sanjuanino que sigue en carrera para la próxima fase.

El local Peñaflor recibe a Unión de Villa Krause, recordando que en el partido de ida, los azules de Rawson ganaron 2-0. El encuentro será dirigido por Luis Martínez, de San Rafael.

Ciclismo

El ciclismo de categoría Libres y Master disputará el Circuito Caucete – 25 de mayo, organizado por la Agrupación de provincial de ciclismo Libres y Master con concentración a las 15 y largada a las 16 en Plaza de Caucete y llegada en calle 4, Santa Rosa.