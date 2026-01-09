viernes 9 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tomá nota

La agenda deportiva completa en San Juan para el fin de semana

Se corre la primera carrera del año de MTB, se define el Mundialito de Trinidad y que equipo sigue en el Regional Amateur de fútbol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

Mountain bike

Lee además
rosario central no se achica y va por otro jugador de la scaloneta: quien es
¿Sacudón en el mercado?

Rosario Central no se achica y va por otro jugador de la Scaloneta: quién es
Marino Hinestroza será nuevo jugador de Boca Juinors.
Refuerzo

Marino Hinestroza será jugador de Boca: Atlético Nacional aceptó la oferta xeneize

El sábado 10 de enero, con la organización de Los Zorros MTB, se disputará la primera carrera del año de mountain bike con el Circuito Aniversario Albardón, que se realizará en las inmediaciones del Complejo de velocidad Albardón, con concentración a las 18 y largada a las 18:45 horas.

El circuito de 8 km tendrá cuatro vueltas para las categorías Elite, Master A y B; tres giros para Master C y D al igual que para Femenino Elite Master A y B y Promo A y B Masculino; en dos oportunidades lo harán Promo A y B Femenino y Principiantes Varones y una vuelta para Principiantes Femenino.

Fútbol infantil

El Mundialito del Club Atlético Trinidad, en su trigésima segunda edición se sigue disputando con equipos locales, nacionales e internacionales, contando con siete categorías en juego (2013/2014 hasta 2019/2020), y más de 3000 futbolistas.

Los partidos se jugaron durante toda la semana en cuatro canchas: Club Atlético Trinidad, predio Héctor Literas, las canchas auxiliares del Bicentenario y las instalaciones del Sindicato Empleados de Comercio y las finales serán en el Estadio del Bicentenario el sábado 10 de enero.

Fútbol

Este domingo a las 17:30 en el estadio Augusto Pulenta, en el departamento San Martín, el Torneo Regional Amateur determinará el equipo sanjuanino que sigue en carrera para la próxima fase.

El local Peñaflor recibe a Unión de Villa Krause, recordando que en el partido de ida, los azules de Rawson ganaron 2-0. El encuentro será dirigido por Luis Martínez, de San Rafael.

Ciclismo

El ciclismo de categoría Libres y Master disputará el Circuito Caucete – 25 de mayo, organizado por la Agrupación de provincial de ciclismo Libres y Master con concentración a las 15 y largada a las 16 en Plaza de Caucete y llegada en calle 4, Santa Rosa.

Temas
Seguí leyendo

La AFA tiene tiempo hasta el 20 de enero para aclarar sus balances ante la Inspección General de Justicia

¡Primer podio para el sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar!

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que "no hay nada cerrado"

Las chicas de UPCN lanzaron una campaña especial para recaudar fondos rumbo a la Liga Federal y ya suman apoyo dentro y fuera de San Juan

El Giro del Sol pone primera: estos son los 13 equipos que serán parte del pelotón

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa "engaño electoral"

Llegaron dos más: San Martín trajo a un delantero de Newell's y a uno con pasado en el ciruja tucumano

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sigue la polemica por el safari tras las sierras: apiva afirma que ellos lo organizaran, pero deportes dice que no hay nada cerrado
A un mes de la competencia

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que "no hay nada cerrado"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: Se pasaron unos pueblos
Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena
Galería de fotos

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Te Puede Interesar

Delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de Albardón
Robo

Delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los juegos del Parque Belgrano ya fueron instalados en su totalidad. 
En imágenes

Mirá cómo están quedando los nuevos juegos del Parque Belgrano y qué falta para su inauguración

El Acceso Este será reconstruido por primera vez desde fines de los años 70 y es una arteria clave del Gran Mendoza. Dos empresas sanjuaninas, interesadas en la obra. 
Licitación con fuerte puja

Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

Dos encuentras sobre la minería en San Juan encontró opiniones distintas de los sanjuaninos.
Opinión pública

Se conocieron dos encuestas sobre la minería en San Juan, con resultados diferentes

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que no hay nada cerrado
A un mes de la competencia

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que "no hay nada cerrado"