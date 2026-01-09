Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Con el cartel de “Venta” ya visible en su fachada y tras el reciente operativo de limpieza y desinfección, la conflictiva casona ubicada sobre Avenida Rawson volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por su futuro inmobiliario. Desde la representación legal de los propietarios confirmaron que el inmueble ya se encuentra oficialmente a la venta y que el precio de referencia supera los 400.000 dólares.

Sebastián Varela, apoderado de los dueños, explicó que actualmente se encuentran actualizando los valores de mercado, ya que los montos manejados con anterioridad quedaron desfasados. En ese marco, indicó que la comercialización se realiza de manera personalizada y que, como base, el valor del inmueble se ubica por encima de los 400 mil dólares, dijo a Canal 13.

Varela también señaló que la propiedad se encuentra en estado totalmente inhabitable y que está pensada para un proyecto integral, orientado principalmente a un desarrollador inmobiliario. Según indicó, la idea es que el futuro emprendimiento pueda poner en valor el lugar y, al mismo tiempo, articularse con el turismo u otras actividades complementarias.

El inmueble cuenta con casi 600 metros cuadrados cubiertos y se emplaza en un punto estratégico de la ciudad. Está ubicada a metros del Hospital Rawson, el principal centro de salud de la provincia, que dispone de helipuerto, y sobre uno de los accesos más visibles de San Juan. Por su ubicación y dimensiones, se trata de un espacio con múltiples posibilidades de desarrollo, incluso con fines turísticos, afirmó Varela.

Un historial reciente marcado por conflictos y allanamientos

La puesta en venta se produce tras un cierre de año cargado de tensión en torno a la propiedad. A fines de diciembre, la casona volvió a ser escenario de un operativo municipal y judicial, luego de reiteradas denuncias vecinales por ruidos molestos, olores nauseabundos y condiciones insalubres en el lugar.

Según reconstruyó este diario en ese momento, durante varias horas permanecieron en el inmueble algunas personas que aseguraban haber adquirido derechos sobre la propiedad a través de una intermediación con los herederos del dueño original, fallecido años atrás. La situación derivó en intervenciones policiales, inspecciones municipales y la participación del Primer Juzgado de Faltas de Capital, a cargo del juez Horacio Hernández.

image La vivienda, en diciembre pasado.

En ese procedimiento se constató que la vivienda se encontraba prácticamente vacía y en mejores condiciones que en operativos anteriores, aunque la tensión persistía. Incluso, quienes permanecían en el lugar denunciaron amenazas por parte de personas que habían sido retiradas previamente, motivo por el cual se dispuso custodia policial preventiva.

El operativo de limpieza y la reapertura del inmueble

El último capítulo se conoció este jueves, cuando las autoridades provinciales y municipales lograron reabrir el edificio para realizar un amplio operativo de saneamiento. Personal con mamelucos y máscaras retiró basura acumulada durante años y expuso el grave deterioro interno del inmueble.

image

Manchas de sangre, excremento y orina, colchones destruidos, puertas arrancadas y restos de objetos desparramados por las distintas habitaciones dieron cuenta del estado de abandono. Sin embargo, debajo de ese escenario extremo, aún se conservan rasgos de la antigua casona: alrededor de ocho habitaciones, numerosos baños, un hall central, patio de luz y un sótano de grandes dimensiones.