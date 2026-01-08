Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Ya sin ocupas y con el cartel de “Venta” en su fachada, la conflictiva casona ubicada sobre avenida Rawson, entre Córdoba y General Paz, fue reabierta esta mañana por las autoridades, que armaron un complejo operativo para limpiarla y desinfectarla. Tiempo de San Juan ingresó al edificio para recorrerlo y descubrió horripilantes detalles en su interior.

Mientras el personal, ataviado con mamelucos y máscaras, sacaba poco a poco la basura, lo primero que se podía apreciar al cruzar la puerta era el nauseabundo hedor impregnado en su interior. Las manchas de sangre, excremento y orina sobre las paredes, pisos y colchones viejos se mezclaban con el olor a humedad en cada una de sus habitaciones.

image

image

Las marcas de aerosol con diversas leyendas bíblicas en los muros roídos y despintados completaban el panorama. Una serie de elementos llamaba la atención por su brillo: había trozos de CD y discos enteros desparramados por todos lados e, incluso, debajo de los pisos de madera.

Sillas rotas, maderas que oficiaban de camas, puertas sacadas de los marcos, mesas de distintos tamaños, botellas, billetes y hasta flores artificiales, también eran parte del escenario.

image

image

Debajo de todo ello, aún se podían ver los detalles de esa casona antigua que seguramente supo ser hermosa en sus tiempos. Contaba con unas ocho habitaciones, gran cantidad de baños, un hall central, patio de luz e incluso un sótano de importante tamaño.

Mientras todos los elementos eran retirados del lugar por personal de la Dirección de Ambiente de Capital y trasladados en un camión, de aquella casa que fue usurpada y utilizada como una especie de “aguantadero” durante casi tres años, el propio secretario de Seguridad, Enrique Delgado; el secretario del Juzgado de Faltas, Sergio Contegrand, en representación del juez Horacio Hernández; y personal policial comandaban el operativo.

image

image

Según explicaron las autoridades, la tarea de limpieza busca poner fin a las denuncias de los vecinos por malos olores y suciedad, previo a que el espacio tenga nuevos dueños.

image

Cabe recordar que los propietarios legales tomaron posesión del inmueble a finales del mes pasado y ahora decidieron ponerlo a la venta. El inmueble arrastra un extenso historial de conflictos: en los últimos meses se realizaron tres allanamientos en el lugar, que fue escenario de violentos episodios, como la gresca ocurrida el pasado 2 de diciembre, que terminó con más de 20 personas detenidas, y otro allanamiento de alto impacto en febrero de 2024 por una causa de abuso sexual.

image

image

image

image