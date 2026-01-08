El nuevo paseo gastronómico de la Capital, casi listo

La obra de refuncionalización de un tramo de calle Juan B. Alberdi, entre Las Heras y España, frente al Parque Belgrano se encuentra en su etapa final.

La obra de refuncionalización de un tramo de calle Juan B. Alberdi, entre Las Heras y España, frente al Parque Belgrano se encuentra en su etapa final, con un estado de avance del 95%. El espacio en el que fueron ubicados los carros pancheros y de comida rápida permite recuperar un área urbana estratégica, transformándola en un paseo ordenado, accesible y listo para disfrutar en familia.

Desde el Ministerio de Infraestructura indicaron que, actualmente los trabajos de obra gruesa y terminaciones ya se encuentran finalizados. El espacio presenta sectores claramente definidos para la permanencia, la circulación peatonal y la incorporación de equipamiento urbano, integrados al entorno existente.

image

En esta instancia, las tareas se concentran en acciones complementarias, vinculadas a la conexión eléctrica de los puestos gastronómicos, la colocación de bolardos para el ordenamiento de la circulación y la demarcación final de los boxes destinados a los carros gastronómicos. Estas labores son necesarias para completar la habilitación integral del sector y su puesta en funcionamiento.

image

El proyecto de refuncionalización

El proyecto contempla la organización de 18 vehículos gastronómicos, dispuestos de forma lineal sobre una superficie aproximada de 500 metros cuadrados. Cada puesto contará con medición eléctrica independiente y con las obras necesarias para la correcta evacuación de desechos propios de la actividad. La zona estará demarcada con pintura asfáltica, garantizando orden y adecuada disposición de los espacios.

image

Asimismo, la intervención sobre el boulevard permite conformar un espacio urbano renovado, que combina áreas destinadas a la permanencia y al consumo con sectores dinámicos de recorrido peatonal. La propuesta incorpora luminarias, bancos de madera y canteros, con la incorporación de plantas decorativas y el acondicionamiento del espacio verde, respetando la arboleda existente. Además, se suma iluminación direccional sobre los eucaliptos, reforzando las condiciones de seguridad y confort del paseo.