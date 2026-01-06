En Capital: tres ladrones se abalanzaron contra una pareja para robarle la moto

Un violento intento de robo en banda se registró este lunes en Capital, cuando tres delincuentes se abalanzaron contra una pareja para sustraerle la motocicleta en la que circulaban. El rápido accionar de la Policía permitió detener a los sospechosos a los pocos minutos del hecho.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría 29° detuvo a Aguirre (30), Galdeano (18) y Espejo (19), quienes quedaron vinculados a una causa por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

El episodio ocurrió cuando las víctimas, dos personas mayores de edad, fueron abordadas por los tres sujetos, quienes les sustrajeron un bolso tipo riñonera, un teléfono celular marca TCL de color gris y un par de lentes de aumento. Además, los delincuentes forcejearon con la pareja para intentar quitarles la moto 110 cc en la que se desplazaban.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar, pero fueron interceptados en calle Godoy Cruz y Espejo, en el departamento Santa Lucía. Al momento de la aprehensión, los detenidos se ofuscaron y agredieron verbalmente al personal policial, e incluso arrojaron piedras con la intención de escapar, aunque finalmente fueron reducidos.