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Mejora vial

Avanza la repavimentación de una calle clave de Capital: en detalle, el desarrollo de las obras

La tarea que se desarrolla en calle 9 de Julio abarca el tramo entre Las Heras y Urquiza, con intervención integral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La calle 9 de Julio, en Capital, es intervenida de manera integral en el tramo comprendido entre Las Heras y Urquiza.

La calle 9 de Julio, en Capital, es intervenida de manera integral en el tramo comprendido entre Las Heras y Urquiza.

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En el marco del Plan Urbano de Pavimentación, la calle 9 de Julio, en Capital, es intervenida de manera integral en el tramo comprendido entre Las Heras y Urquiza, con trabajos orientados a optimizar la transitabilidad y reforzar la estructura vial.

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La Dirección Provincial de Vialidad avanza con una obra de repavimentación total sobre una de las arterias más transitadas de Capital, lo que implica una intervención profunda en toda la traza mencionada. El objetivo principal es mejorar las condiciones de circulación, garantizar mayor seguridad vial y extender la durabilidad del pavimento en una zona clave del entramado urbano.

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Las tareas comenzaron con la demolición de las losas de hormigón existentes, muchas de las cuales presentaban deterioro producto del uso intensivo y el paso del tiempo. Esta etapa inicial resulta fundamental para asegurar que la nueva estructura se asiente sobre una base adecuada y uniforme.

Luego, se lleva adelante el relleno con material de base, un proceso que permite recomponer el soporte del pavimento y corregir posibles irregularidades. A continuación, se ejecuta la imprimación de los paños, paso previo indispensable para lograr una correcta adherencia de las capas asfálticas que se colocarán posteriormente.

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En paralelo, los equipos trabajan en la limpieza y el sellado de juntas, grietas y fisuras, tareas que contribuyen a evitar filtraciones de agua y a preservar la integridad de la calzada frente a factores climáticos y al tránsito constante.

Como parte de la secuencia constructiva, se prevé la colocación de un carpetín asfáltico de 2,5 centímetros de espesor, que permitirá habilitar el tránsito de manera provisoria una vez finalizada esta etapa. Esta instancia busca reducir el impacto en la circulación diaria, manteniendo la conectividad en el sector intervenido.

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Finalmente, la obra se completará con la colocación de la carpeta asfáltica definitiva de 4 centímetros, que otorgará terminación y resistencia a la calzada, consolidando una mejora sustancial en la infraestructura vial de la zona.

Desde Vialidad destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una planificación más amplia destinada a recuperar y mantener en condiciones óptimas las calles urbanas, priorizando corredores estratégicos como 9 de Julio, fundamentales para la movilidad dentro de Capital.

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