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Condena

La banda de los 140 kg de droga de 25 de Mayo recibió condenas entre los 3 y los 9 años de cárcel

La banda, cuyos cabecillas operaban desde adentro del Servicio Penitenciario Provincial, también involucraba a un empleado municipal de 25 de Mayo. Resultó en un hallazgo de 140 kilos de droga. Una por una, qué condenas recibieron los implicados de la banda narco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
droga en 25 de mayo

Tiempo de San Juan tuvo acceso a la resolución judicial, de la que se desprende que las penas que recibieron los miembros del grupo oscilan entre los 3 y los 9 años de cárcel.

Los cabecillas

Luis Alberto Garipe, uno de los presidiarios que lideraba la banda desde la cárcel, reicibió 6 años de prisión que se sumaron a la condena anterior que ya tenía, resultando en una pena única de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo. Lo mismo le ocurrió a Héctor Leonardo Guiñez, que que recibió una pena de 4 años que, unificada con su condena anterior, terminó con una pena de 6 años de cárcel. Por último, el tercer cabecilla, Raúl Horacio Vargas, terminó con una pena de 4 años que se unificó también con la que ya tenía y pasará otros 8 años adentro del Penal.

El resto de los condenados, encargados de todos los movimientos que realizaba la banda afuera del Penal son los siguientes:

  • Angélica de las Mercedes Falcón: 6 años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 100 UF.
  • Pablo Federico Castillo: 6 años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 100 UF.
  • Cristian Javier Latorre: 3 años y 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo y multa de 50 UF.
  • Ángel Carlos Garay (el empleado municipal de 25 de Mayo): 3 años y 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo y multa de 50 UF.
  • Melisa Elizabeth González: 3 años de prisión de cumplimiento condicional y multa de 50 UF.
  • Marcela Verónica Recupero: 3 años de prisión de cumplimiento condicional y multa de 50 UF.

El hallazgo histórico de droga

El caso se destapó el 1 de noviembre de 2024 cuando la Policía Federal llevó adelante un despliegue de película para interceptar una furgoneta de la Municipalidad de 25 de Mayo, en Las Casuarinas. El chofer, un empleado municipal identificado como Ángel Garay, llevaba panes de marihuana en la movilidad oficial y fue interceptado por uniformados encubiertos en una estación de servicio.

En simultáneo, los federales allanaban una vivienda en Callejón Del Bono. Era el hogar de Ángela Falcón, una mujer de 40 años que tenía en su domicilio una gran cantidad de cogollos y 2 kilos de cocaína. Entre ambos operativos, se secuestró un total de 140 kg de droga.

El hallazgo histórico de sustancias fue solo la punta de iceberg de lo que se conocería luego: una banda narco que involucraba a 9 personas, tres de las cuales lideraban desde adentro del Penal de Chimbas y que este viernes fueron condenados.

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