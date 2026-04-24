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Decomiso de activos

La Justicia avanza contra Cristina Kirchner y ordena ejecutar sus bienes por la causa Vialidad

La medida busca cubrir el perjuicio económico determinado en la condena por fraude al Estado. El fallo impacta sobre el patrimonio de la ex presidenta y otros condenados.

Por Agencia NA
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La Justicia ordenó avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para cubrir el monto fijado en la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La decisión forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

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El fallo se enmarca en una condena ya firme que incluye, además de la pena de prisión, el decomiso de activos para resarcir al Estado. Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En ese contexto, la resolución judicial habilita avanzar sobre propiedades, empresas y otros activos vinculados a la ex mandataria y al resto de los implicados, entre ellos el empresario Lázaro Báez,. La medida representa un paso clave en la etapa de ejecución de la sentencia, orientada a garantizar el recupero de los fondos públicos involucrados en uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años.

FUENTE: Agencia NA

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