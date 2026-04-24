El senador nacional por La Libertad Avanza, Bruno Olivera, caminó las calles de Rivadavia, el departamento donde nació y donde actualmente vive, en una actividad que no pasó desapercibida en el escenario político local.

Off the Record Bruno Olivera habló de su futuro en Rivadavia y enfrió una posible alianza con Orrego

La recorrida se dio apenas un día después de su paso por Off the Record, el streaming de Tiempo de San Juan, donde fue consultado sobre una eventual candidatura a intendente del departamento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2047652091523473652&partner=&hide_thread=false Bruno Olivera activó en Rivadavia y se metió en el radar electoral pic.twitter.com/FYEkLzgbrR — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 24, 2026

Ante esa posibilidad, el legislador reconoció que competir en su lugar de origen es una alternativa a futuro, aunque dejó en claro que no se trata de una decisión inmediata. “¿A quién no le gustaría poder mejorar el lugar donde nació?”, planteó, al tiempo que remarcó que hoy su prioridad está puesta en su rol dentro del Senado.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " El Senador Nacional por La Libertad Avanza, Bruno Olivera, habló en Off the Record y dejó abierta la puerta a un posible futuro en Rivadavia, el departamento que lo vio nacer Podés ver la entrevista completa ya disponible en Tiempo Streaming y sintonizar el programa todos los miércoles a las 20:00 horas. #tiempodesanjuan #sanjuan #tiempostreaming" View this post on Instagram

En esa línea, Olivera también marcó una postura sobre el perfil de dirigentes que, a su entender, se necesita en la provincia. “Necesitamos gente que conozca cada departamento y que esté comprometida con un modelo de Estado más eficiente y con menos gasto”, sostuvo.

La presencia del senador en Rivadavia, sumada a sus declaraciones recientes, alimenta las especulaciones sobre un posible armado político de cara a las próximas elecciones, en un distrito clave del Gran San Juan.