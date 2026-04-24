Quieren revisar la donación de un terreno clave frente al Hospital Rawson

Diputados del bloque Bloquista presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados de San Juan para que el Poder Ejecutivo provincial revise la situación de un inmueble estratégico ubicado frente al Hospital Guillermo Rawson , cuya donación al Automóvil Club Argentino data de hace más de seis décadas y podría no haber cumplido con todos los requisitos establecidos por ley.

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La iniciativa solicita que, a través de Fiscalía de Estado y las áreas competentes, se verifique la situación jurídica, dominial y funcional del terreno, que originalmente pertenecía a la Provincia y fue cedido en 1958 al Automóvil Club Argentino con condiciones específicas.

El predio, ubicado sobre avenida Rawson entre calles General Paz y 9 de Julio, debía destinarse a la construcción de una estación de servicio, un hotel de primera categoría y un restaurante. Sin embargo, si bien en el lugar funciona desde hace años una estación de servicio, existen dudas sobre el cumplimiento total de los cargos impuestos, especialmente en relación a la construcción del hotel.

Según detalla el proyecto, el terreno se encuentra actualmente dividido en dos parcelas. En una de ellas opera la estación de servicio, mientras que en la otra, ubicada hacia el sector norte, no se registran edificaciones visibles, lo que genera interrogantes sobre el destino previsto en la normativa vigente.

En ese sentido, los legisladores Luis Rueda y Federico Rizo plantearon la necesidad de determinar si las obligaciones establecidas en las leyes provinciales fueron cumplidas en su totalidad o si existen razones legales, administrativas o judiciales que justifiquen su eventual incumplimiento.

El planteo cobra relevancia no solo por el tiempo transcurrido, más de 60 años desde la donación, sino también por el valor estratégico del terreno, ubicado en una zona clave de la Capital, frente al principal hospital de la provincia.

En caso de comprobarse incumplimientos, el proyecto propone evaluar la posibilidad de recuperar total o parcialmente el inmueble para el Estado provincial, con el objetivo de destinarlo a fines de interés público, especialmente vinculados al sistema de salud.

Además, los autores de la iniciativa recordaron que existen antecedentes en la provincia donde terrenos donados con cargo al Automóvil Club Argentino fueron recuperados por el Estado ante incumplimientos, lo que refuerza la necesidad de avanzar en un análisis profundo del caso.

El proyecto fue elaborado con el asesoramiento del cuerpo técnico del Partido Bloquista y apunta a que Fiscalía de Estado realice una revisión integral para resguardar el patrimonio público provincial.