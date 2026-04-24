viernes 24 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Definiciones

LLA primerea y empieza a instalar candidatos para 2027

Con nombres propios y recorridas, el espacio libertario acelera su armado político rumbo al 2027: Olivera se mostró en territorio y ya hay un “elegido” para Chimbas.

Por Florencia García
image

La Libertad Avanza comenzó a mover fichas de cara a las elecciones de 2027 y se posiciona como uno de los primeros espacios en empezar a definir posibles candidatos en San Juan.

Lee además
orrego ratifico la defensa ante la embestida de quintela por los limites y los recursos de san juan
Soberanía en juego

Orrego ratificó la defensa ante la embestida de Quintela por los límites y los recursos de San Juan
quieren revisar la donacion de un terreno clave frente al hospital rawson
Cámara de Diputados

Quieren revisar la donación de un terreno clave frente al Hospital Rawson

Se trata de Esteban Elizondo, un dirigente del riñón de José Peluc, quien fue señalado como el candidato elegido para disputar la intendencia de Chimbas en 2027.

Según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza a Tiempo de San Juan, Elizondo es “el elegido” dentro del espacio para competir en ese departamento, en lo que aparece como una de las primeras definiciones concretas del armado libertario en la provincia.

El primero en patear el tablero fue José Peluc, quien durante su participación en el streaming Paren las Rotativas sorprendió al proponer públicamente a Lucila Avelín como candidata a gobernadora de San Juan.

Avelín, hija del histórico dirigente Alfredo Avelín y actual presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, fue destacada por Peluc como una figura con condiciones para dar el salto político. “Es una gran persona, con muchos valores. Esa familia tiene esa expertiz de ir calladitos”, sostuvo.

Sin embargo, horas más tarde, la propia Avelín salió a aclarar que no tiene intención de involucrarse en la política ni de ser candidata. Aun así, el gesto marcó un punto de partida en el armado libertario, que rápidamente comenzó a mostrar más movimientos en el tablero político provincial.

Temas
Seguí leyendo

Uno de los jueces más influyentes de San Juan busca el aval de Milei para seguir en su cargo

Bruno Olivera activó en Rivadavia y se metió en el radar electoral

Abarca abrió sesiones en Albardón y anunció la ampliación en 500 hectáreas del Parque Industrial

El Gobierno promulgó la reforma de la ley de Glaciares y redefine el esquema de protección

Abuchearon al secretario de Cultura en la Feria del Libro: su insólita reacción

Se postergó la reunión de la mesa política del Gobierno: será el lunes que viene

Desestiman la denuncia de Villarruel contra Luis Petri

Mendoza: condenaron a cuatro años a un exagente aduanero por contrabando

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Juez Federal Leopoldo Rago Gallo.
No quiere jubilarse

Uno de los jueces más influyentes de San Juan busca el aval de Milei para seguir en su cargo

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El gran fraude

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan
Trabajo

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta
Preocupación

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta

Furor por una tienda con estética japonesa que planea tener 100 locales en Argentina: ¿llega a San Juan? video
Comercio

Furor por una tienda con estética japonesa que planea tener 100 locales en Argentina: ¿llega a San Juan?

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?
Horror

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?

Te Puede Interesar

Más de 20 mil personas asistieron a la feria minera del 2024 en San Juan. Ahora esperan mas visitantes por el boom minero. 
Infraestructura y servicios

Un evento minero pone a prueba la capacidad hotelera en San Juan y genera un fuerte impacto en Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Imagen archivo, capturada durante la audiencia de formalización.
Tribunales

Internación forzada para el empleado judicial acusado de fraude: se resistía a cumplir la medida por su cuenta

Orrego ratificó la defensa ante la embestida de Quintela por los límites y los recursos de San Juan
Soberanía en juego

Orrego ratificó la defensa ante la embestida de Quintela por los límites y los recursos de San Juan

Detuvieron a dos vecinos José Pepe Yañez, sospechados de su asesinato.
Este viernes

Crimen en Médano de Oro: hay dos detenidos, son vecinos del chacarero

La calle 9 de Julio, en Capital, es intervenida de manera integral en el tramo comprendido entre Las Heras y Urquiza.
Mejora vial

Avanza la repavimentación de una calle clave de Capital: en detalle, el desarrollo de las obras