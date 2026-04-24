LLA primerea y empieza a instalar candidatos para 2027

La Libertad Avanza comenzó a mover fichas de cara a las elecciones de 2027 y se posiciona como uno de los primeros espacios en empezar a definir posibles candidatos en San Juan.

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Luego de que el senador nacional Bruno Olivera dejara abierta la puerta a una eventual candidatura en Rivadavia durante su paso por Off the Record, y que al día siguiente se lo viera recorriendo el departamento y dialogando con vecinos, ahora el espacio libertario suma otra señal política concreta.

Se trata de Esteban Elizondo, un dirigente del riñón de José Peluc, quien fue señalado como el candidato elegido para disputar la intendencia de Chimbas en 2027.

Según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza a Tiempo de San Juan, Elizondo es “el elegido” dentro del espacio para competir en ese departamento, en lo que aparece como una de las primeras definiciones concretas del armado libertario en la provincia.

El primero en patear el tablero fue José Peluc, quien durante su participación en el streaming Paren las Rotativas sorprendió al proponer públicamente a Lucila Avelín como candidata a gobernadora de San Juan.

Avelín, hija del histórico dirigente Alfredo Avelín y actual presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, fue destacada por Peluc como una figura con condiciones para dar el salto político. “Es una gran persona, con muchos valores. Esa familia tiene esa expertiz de ir calladitos”, sostuvo.

Sin embargo, horas más tarde, la propia Avelín salió a aclarar que no tiene intención de involucrarse en la política ni de ser candidata. Aun así, el gesto marcó un punto de partida en el armado libertario, que rápidamente comenzó a mostrar más movimientos en el tablero político provincial.