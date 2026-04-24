Crimen en Médano de Oro: hay dos detenidos, son vecinos del chacarero

Dos hombres fueron detenidos entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes en el marco de la investigación por el asesinato de José Yañez, el productor rural hallado sin vida en su vivienda en la zona de Médano de Oro. Según fuentes judiciales, ambos sospechosos serían vecinos de la víctima y quedaron a disposición de la UFI de Delitos Especiales, que conduce el fiscal Francisco Nicolía.

Las detenciones se producen a tres días del descubrimiento del crimen del anciano, cuyo caso generó fuerte conmoción en el departamento Pocito.

En cuanto a las personas apresadas, se supo que sus apellidos son Pereyra y Alomo y que tienen 40 y 43 años respectivamente.

Ambos son vecinos del chacarero y les encontraron elementos que serían "muy importantes" para la investigación que lleva adelante la fiscalía.

Hasta ayer, los investigadores trabajaban para reconstruir cómo se produjo el brutal ataque que terminó con la vida del hombre. De acuerdo a los primeros datos, Yañez, conocido como “Pepe”, recibió al menos dos golpes en la cabeza. Sin embargo, no habría fallecido de inmediato, sino que agonizó durante varias horas antes de morir, según habrían determinado las pericias forenses.

La hipótesis principal apunta a un homicidio en ocasión de robo. Los indicios señalan que el hecho habría ocurrido el viernes por la noche, luego de que la víctima retirara dinero de un cajero automático. A través de los registros bancarios, los investigadores establecieron que ese mismo día realizó ocho extracciones de 50 mil pesos cada una, sumando al menos 400 mil pesos.

Las cámaras de seguridad de la entidad bancaria confirmaron además que el hombre vestía la misma ropa con la que fue encontrado sin vida, lo que refuerza la línea temporal del ataque.

En la escena del crimen, el dormitorio se encontraba revuelto y faltaban pertenencias personales, entre ellas la billetera y el teléfono celular. Estos elementos fortalecieron la sospecha de que el o los agresores actuaron con la intención de apoderarse del dinero.

El informe de autopsia también habría aportado datos clave: la muerte no se produjo el mismo viernes, sino horas más tarde. Esto coincide con las primeras estimaciones realizadas por los investigadores, que indicaban que el cuerpo llevaba entre tres y cuatro días sin vida al momento de ser hallado.

El cuerpo de Yañez fue encontrado el martes en el interior de su vivienda, lo que dio inicio a un amplio operativo policial en la zona. Bajo la coordinación de la UFI de Delitos Especiales, se llevaron adelante testimoniales, análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas.

Un dato que generó preocupación entre los vecinos fue la cercanía de la escena del crimen con un puesto policial. Si bien inicialmente se indicó que la vivienda estaba a unos 100 metros, luego se comprobó que la distancia era aún menor. La situación no pasó inadvertida y aumentó la inquietud en la comunidad, que sigue de cerca el avance de la causa.