El dolor de una madre sanjuanina por el crimen de su hijo y la pregunta al asesino: "¿Estás arrepentido?"

Nélida Beatriz Rivadero, la mujer que se acercó al asesino de su hijo para preguntarle si estaba arrepentido.

Un momento tan conmovedor como tenso se vivió durante la mañana de este miércoles en los tribunales de San Juan. Sucedió después de que un joven de 19 años fuera condenado a 9 años de prisión efectiva por asesinar a su amigo. Al momento de ofrecer sus últimas palabras, la madre de la víctima se puso de pie, se acercó tanto como pudo al rostro del asesino de su hijo y le preguntó entre lágrimas: “¿Estás arrepentido?”.

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La situación se produjo durante una audiencia desarrollada bajo la modalidad de juicio abreviado, por el crimen ocurrido a finales de 2025 en Pocito. Previo a conocerse la sentencia, la madre de José Mario Amaya, de 36 años, quien murió tras sufrir una herida de arma blanca provocada por Samuel Pablo Aguirre, tomó la palabra.

Nélida Beatriz Rivadero agradeció primero a la fiscalía y luego se puso de pie. Su acción generó tensión y rápidamente los guardias presentes en la sala se acercaron para detenerla, pero ella les pidió que le permitieran acercarse al acusado: “Quiero que me lo diga en la cara”, expresó.

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En medio de esa situación, se acercó lo más posible a Aguirre y le preguntó: “¿Estás arrepentido?”. El acusado solo se limitó a asentir con la cabeza y responder con un seco “sí”.

Con la voz entrecortada, la mujer afirmó entonces que la acción del joven dejó a una familia en total estado de vulnerabilidad. “Mi hijo trabajaba para mantener a su familia”, alcanzó a decir antes de quebrarse por completo.

Tras su relato, las partes acordaron la pena mínima para el delito de homicidio simple. Cabe recordar que la decisión de avanzar con un juicio abreviado surgió luego de que el acusado admitiera voluntariamente los hechos, evitando así el debate oral y público.

El hecho

El crimen ocurrió el 9 de noviembre de 2025, sobre Ruta 40 y Calle 11, en Pocito. Lo que comenzó como una reunión entre conocidos terminó de la peor manera tras una discusión que escaló rápidamente en violencia física.

Aguirre atacó a Amaya, quien recibió una herida de arma blanca en la zona del tórax que resultó letal. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció poco después del ataque. Las autoridades detuvieron a Aguirre casi de inmediato, quien desde el inicio fue señalado por testigos presenciales como el único responsable de la agresión.