martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crimen en plena Ruta 40

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito

Se trata de Samuel Pablo Aguirre (19). La víctima, José Mario Amaya (36), falleció de un cuchillazo en el cuello a la altura de abajo de la oreja. Le imputaron el delito provisorio de homicidio simple.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes se realizó la audiencia con Samuel Pablo Aguirre (19), el joven que le quitó la vida a su amigo y vecino José Mario Amaya (36) el pasado domingo en la madrugada en Ruta 40 en Pocito. El juez Matías Parrón le dictó la prisión preventiva, que con anterioridad fue solicitada por el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández de la UFI Delitos Especiales Nro 3. Su abogado defensor Lucas Quiroga Vita (ayudante de la Defensoría Oficial) en audiencia solicitó la libertad.

Lee además
queria rezar... pero termino robando: detuvieron a un sanjuanino que queria llevarse hasta una biblia
Pocito

Quería rezar... pero terminó robando: detuvieron a un sanjuanino que quería llevarse hasta una Biblia
motociclista choco en rawson y abandono a su acompanante, que fue hospitalizada con heridas graves
Insólito

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves
image

El hecho ocurrió el pasado domingo en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana. Según el relato de fiscalía, todo comienza cuando Amaya se encontraba en el interior de un auto con su concuñado. En un momento, Aguirre se acercó a ellos y comenzó a arrojarles piedras. A lo que la víctima le dijo “Ándate. Con vos está todo mal”.

image

Luego la pelea pasó a ser más tensa y Aguirre y Amaya comenzaron a pelear. La gresca llegó hasta la Ruta 40 (entre calle 11 y Roger Balet). Ahí Aguirre sacó un cuchillo tipo carnicero y le asestó un puntazo en el cuello a la altura de debajo de la oreja.

Amaya fue enviado de urgencia al hospital por sus familiares pero ya llegó sin signos vitales, murió desangrado. La autopsia confirmó que murió de manera violeta y de un shock.

El acusado se negó a declarar y fue enviado al penal de manera preventiva por el plazo de 6 meses. El mismo se le imputó el delito de homicidio simple.

Temas
Seguí leyendo

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves

Preocupación por una oscura columna de humo que se vio desde distintas zonas del Gran San Juan

Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres

Motochorros arrastraron por el piso a una mujer para robarle la cartera

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

El ladrón más ingenioso, entró a un local del microcentro por el gabinete de gas

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caen los cabecillas de la banda del pueblo viejo por el enfrentamiento entre barras de san martin
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado
Por la permanencia

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado

Te Puede Interesar

Detuvieron a los Bonnie y Clyde de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento
Video

Detuvieron a los "Bonnie y Clyde" de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento

Por Redacción Tiempo de San Juan
Baistrocchi: lo que más le sorprendió de las elecciones, el entusiasmo por construir la cuarta fuerza de la provincia y ¿café con Peluc?
Tras el 26 de octubre

Baistrocchi: lo que más le sorprendió de las elecciones, el entusiasmo por "construir la cuarta fuerza de la provincia" y ¿café con Peluc?

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves
Insólito

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada
Legislatura

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada

Los exámenes para ingresar a los institutos preuniversitarios de la UNSJ, con fechas confirmadas: conocé las pruebas piloto
Educación

Los exámenes para ingresar a los institutos preuniversitarios de la UNSJ, con fechas confirmadas: conocé las pruebas piloto