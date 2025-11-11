Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito

Este martes se realizó la audiencia con Samuel Pablo Aguirre (19) , el joven que le quitó la vida a su amigo y vecino José Mario Amaya (36) el pasado domingo en la madrugada en Ruta 40 en Pocito. El juez Matías Parrón le dictó la prisión preventiva, que con anterioridad fue solicitada por el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández de la UFI Delitos Especiales Nro 3. Su abogado defensor Lucas Quiroga Vita (ayudante de la Defensoría Oficial) en audiencia solicitó la libertad.

El hecho ocurrió el pasado domingo en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana . Según el relato de fiscalía, todo comienza cuando Amaya se encontraba en el interior de un auto con su concuñado. En un momento, Aguirre se acercó a ellos y comenzó a arrojarles piedras. A lo que la víctima le dijo “Ándate. Con vos está todo mal”.

Luego la pelea pasó a ser más tensa y Aguirre y Amaya comenzaron a pelear. La gresca llegó hasta la Ruta 40 (entre calle 11 y Roger Balet). Ahí Aguirre sacó un cuchillo tipo carnicero y le asestó un puntazo en el cuello a la altura de debajo de la oreja.

Amaya fue enviado de urgencia al hospital por sus familiares pero ya llegó sin signos vitales, murió desangrado. La autopsia confirmó que murió de manera violeta y de un shock.

El acusado se negó a declarar y fue enviado al penal de manera preventiva por el plazo de 6 meses. El mismo se le imputó el delito de homicidio simple.