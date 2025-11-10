Engañaron a una anciana de 76 años y sacaron un préstamo de $10.000.000 a su nombre

Una abuela de Capital cayó en el cuento de unos estafadores que le dijeron que, por ser jubilada, le correspondía una computadora y la estafaron en más de 10.000.000 de pesos. Los delincuentes la engañaron, le hicieron bajar una aplicación a través de la cual tomaron control de su celular y, una vez que accedieron a sus cuentas, le sacaron los 470 pesos que le quedaban y gestionaron un préstamo por esa cifra millonaria a nombre suyo.

La víctima fue Cristina Herrero , una mujer de 76 años que vive en calle 9 de Julio Este, en Capital. La mujer se presentó este lunes en la Comisaría 3ra de Trinidad para denunciar que, el domingo a la mañana, recibió un llamado de un número desconocido. Del otro lado, un hombre le aseguró que, por ser jubilada, había sido beneficiada con la entrega de una computadora. El desconocido la envolvió de tal manera que la anciana siguió las instrucciones que le daba, sin sospechar nada.

El supuesto operador le pidió que descargara en su celular una aplicación llamada “Supremo Mobile”, con el argumento de que debía completar un formulario. Herrero aceptó y, sin saberlo, permitió que los estafadores tomaran control remoto de su teléfono. Desde ese momento, tuvieron acceso directo a todas sus cuentas y movimientos.

Ya con el aparato intervenido, los delincuentes ingresaron a su home banking, tramitaron un préstamo por 10 millones de pesos y, una vez acreditado, retiraron el monto completo, contaron fuentes policiales. También se llevaron los 470 pesos que la mujer tenía en su saldo disponible. Recién horas más tarde, al revisar su aplicación bancaria, descubrió que habían realizado operaciones que jamás autorizó.

Desesperada, llamó a su hija y juntas acudieron a radicar la denuncia, aportando capturas de pantalla de las transacciones fraudulentas y el número telefónico desde el cual la contactaron. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, con intervención del fiscal Guillermo Heredia, relataron fuentes del caso.