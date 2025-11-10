Metieron preso a un comerciante jachallero que golpeó y amenazó de muerte a su mujer tras serle infiel

Un comerciante de Jáchal fue detenido por golpear y amenazar de muerte a su mujer después de que ésta descubriera que mantenía un romance con su empleada. “Si te veo en la casa te voy a matar”, le habría dicho el hombre. El fiscal de turno de la UFI Norte allanó la vivienda con los policías de la brigada y, además de llevarlo preso, secuestraron un arma de fuego.

De no creer Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El violento sujeto es de apellido Soria y tiene 52 años. Los policías de la Brigada de Investigaciones de la UFI del Norte , bajo las órdenes del fiscal Gastón Salvio , lo detuvieron este lunes a la mañana en su domicilio y negocio ubicado en calle José Hernández, casi esquina San Juan, en la villa cabecera de Jáchal.

image El arma secuestrada durante el procedimiento.

Todo empezó con una discusión de pareja a raíz de que su mujer encontró mensajes comprometedores que daban cuenta de que Soria vivía un amorío con una joven. La esposa le hizo reproches y entonces el comerciante se molestó y la tomó a golpes, según las versiones. También le dijo que se marchara del hogar y la amenazó: “Si te veo en la casa te voy a matar”, habría dicho.

La amenaza sonó en serio y, además, ella estaba lastimada. Fue así que realizó la denuncia en la Policía y dieron inmediata intervención al fiscal Salvio, de la UFI Norte. El representante del Ministerio Público pidió la orden al juez de turno y horas más tarde realizó el allanamiento para detener al violento sujeto. Durante la requisa de la casa también encontraron un revólver.

El ahora detenido quedó imputado provisoriamente por los delitos de lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género y violencia intrafamiliar; amenazas agravadas y tenencia de arma de fuego.