martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia de género

Metieron preso a un comerciante jachallero que golpeó y amenazó de muerte a su mujer tras serle infiel

El sujeto tiene 52 años y fue detenido tras la denuncia de la mujer. En su casa le encontraron un arma de fuego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El allanamiento también se realizó en el negocio del ahora detenido.

El allanamiento también se realizó en el negocio del ahora detenido.

Un comerciante de Jáchal fue detenido por golpear y amenazar de muerte a su mujer después de que ésta descubriera que mantenía un romance con su empleada. “Si te veo en la casa te voy a matar”, le habría dicho el hombre. El fiscal de turno de la UFI Norte allanó la vivienda con los policías de la brigada y, además de llevarlo preso, secuestraron un arma de fuego.

Lee además
meten preso a juan cruz rufino por un hecho de violencia de genero
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
la dan probation a un empleado del marcial quiroga por violencia de genero
Flagrancia

La dan probation a un empleado del Marcial Quiroga por violencia de género

El violento sujeto es de apellido Soria y tiene 52 años. Los policías de la Brigada de Investigaciones de la UFI del Norte, bajo las órdenes del fiscal Gastón Salvio, lo detuvieron este lunes a la mañana en su domicilio y negocio ubicado en calle José Hernández, casi esquina San Juan, en la villa cabecera de Jáchal.

image
El arma secuestrada durante el procedimiento.

El arma secuestrada durante el procedimiento.

Todo empezó con una discusión de pareja a raíz de que su mujer encontró mensajes comprometedores que daban cuenta de que Soria vivía un amorío con una joven. La esposa le hizo reproches y entonces el comerciante se molestó y la tomó a golpes, según las versiones. También le dijo que se marchara del hogar y la amenazó: “Si te veo en la casa te voy a matar”, habría dicho.

La amenaza sonó en serio y, además, ella estaba lastimada. Fue así que realizó la denuncia en la Policía y dieron inmediata intervención al fiscal Salvio, de la UFI Norte. El representante del Ministerio Público pidió la orden al juez de turno y horas más tarde realizó el allanamiento para detener al violento sujeto. Durante la requisa de la casa también encontraron un revólver.

El ahora detenido quedó imputado provisoriamente por los delitos de lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género y violencia intrafamiliar; amenazas agravadas y tenencia de arma de fuego.

Temas
Seguí leyendo

Engañaron a una anciana de 76 años y sacaron un préstamo de $10.000.000 a su nombre

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Un joven terminó con varias heridas tras una brutal gresca en Rivadavia

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Filmaron a un ladrón que se convirtió en un dolor de cabeza para vecinos de Desamparados: en videos, así es el modus operandi

Denunciaron las ventas de computadoras del Gobierno de San Juan: así las ofrecían en las redes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: tremenda pelea en el barrio sierras de marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

Si me voy con la moto, me voy contento: el desgarrador mensaje de la madre de Tato, el motociclista que murió en Caucete
Redes

"Si me voy con la moto, me voy contento": el desgarrador mensaje de la madre de Tato, el motociclista que murió en Caucete

Dramático rescate: un policía cayó a un pozo de cuatro metros durante un operativo
Capital

Dramático rescate: un policía cayó a un pozo de cuatro metros durante un operativo

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Te Puede Interesar

Imagen ilustrastiva
Estafa virtual

Engañaron a una anciana de 76 años y sacaron un préstamo de $10.000.000 a su nombre

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Se viene el viento a San Juan? martes con mucho calor y ráfagas del Sur
Cambia el tiempo

¿Se viene el viento a San Juan? martes con mucho calor y ráfagas del Sur

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo
Ciencia

Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital
Detenido en la madrugada

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital