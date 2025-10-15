miércoles 15 de octubre 2025

De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

La detención fue a las 3:00 de este miércoles. Cabe destacar que en 2022 este famoso cantante sanjuanino fue beneficiado con la probation por un hecho de violencia de género. Y en la última semana también lo señalaron de una causa por estafa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
468836643_18379671976108271_3261207209034719829_n
El caso recayó en Flagrancia y ahora está siendo investigado por el fiscal Fernando Bonomo. Según la primera información, la pareja de Rufino no habría querido hacer la denuncia por el hecho de violencia. Se tomó conocimiento del caso porque la joven -con la que tienen un hijo de meses- habría llamado a sus familiares llorando pidiendo por favor que pasen a buscar al bebé, ya que se estaba produciendo esta discusión con el cantante.

Los familiares de la chica llamaron al 911, los efectivos fueron hacia la vivienda y lo aprehendieron, ya que había mucha evidencia de que hubo un hecho violento. Manifestaron que rompió una puerta y artefactos que estaban en el interior. Como así también, golpeó a su pareja -la cual no haría la denuncia contra él-. Los efectivos actuaron de oficio y lo aprehendieron.

El caso recayó en manos de UFI Flagrancia y provisoriamente se investigará por lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género y amenazas. Lo que si está confirmado es que Rufino se encuentra preso.

Esta noticia ocurre una semana después de que sea escrachado en redes sociales por una denuncia de estafa. La misma se radicó en agosto de este año y lo señalan de estaba y vender un auto a nombre de un fallecido.

Cabe destacar que Juan Cruz Rufino ya se sentó en el banquillo de acusados en mayo de 2022 y también por un hecho de violencia de género. En aquella ocasión también fue señalado de golpear a su pareja y de destratarla con insultos. No recayó condena contra él, porque la misma damnificada lo perdonó y Rufino fue beneficiado con la probation.

Chapa de violencia de género.jpg

Temas
