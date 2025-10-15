Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

J uan Cruz Rufino , el famoso cantante sanjuanino vuelve a estar en el ojo de la tormenta . Se ha dado a conocer que en la madrugada de este miércoles fue detenido por personal policial por un hecho de violencia de género en perjuicio de su pareja. Este violento episodio ocurrió en su vivienda, en el departamento Santa Lucía.

Nuevamente en escena Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

El caso recayó en Flagrancia y ahora está siendo investigado por el fiscal Fernando Bonomo . Según la primera información, la pareja de Rufino no habría querido hacer la denuncia por el hecho de violencia. Se tomó conocimiento del caso porque la joven -con la que tienen un hijo de meses- habría llamado a sus familiares llorando pidiendo por favor que pasen a buscar al bebé, ya que se estaba produciendo esta discusión con el cantante.

Los familiares de la chica llamaron al 911, los efectivos fueron hacia la vivienda y lo aprehendieron, ya que había mucha evidencia de que hubo un hecho violento. Manifestaron que rompió una puerta y artefactos que estaban en el interior. Como así también, golpeó a su pareja -la cual no haría la denuncia contra él-. Los efectivos actuaron de oficio y lo aprehendieron.

El caso recayó en manos de UFI Flagrancia y provisoriamente se investigará por lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género y amenazas. Lo que si está confirmado es que Rufino se encuentra preso.

Esta noticia ocurre una semana después de que sea escrachado en redes sociales por una denuncia de estafa. La misma se radicó en agosto de este año y lo señalan de estaba y vender un auto a nombre de un fallecido.

Cabe destacar que Juan Cruz Rufino ya se sentó en el banquillo de acusados en mayo de 2022 y también por un hecho de violencia de género. En aquella ocasión también fue señalado de golpear a su pareja y de destratarla con insultos. No recayó condena contra él, porque la misma damnificada lo perdonó y Rufino fue beneficiado con la probation.