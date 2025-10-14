martes 14 de octubre 2025

Pérdida millonaria

Una vendedora de cosméticos de Santa Lucía sufrió el robo de $4.000.000 en productos

La mujer se ausentó durante el fin de semana y este lunes se encontró con que le habían sustraído varias cajas con mercadería.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una vendedora de cosméticos de Santa Lucía denunció que delincuentes le robaron una importante cantidad de productos valuados en 4.000.000 de pesos. Los ladrones habrían aprovechado su ausencia durante el fin de semana para ingresar a su vivienda.

El hecho fue denunciado el lunes último y ocurrió en un domicilio ubicado sobre el lateral Este de Circunvalación, entre las calles Hipólito Yrigoyen y General Paz. La damnificada, de apellido Ortiz, se dedica a la venta de productos de la marca Natura y contó que estuvo fuera de su casa desde el viernes 10 de octubre.

Fuentes policiales señalaron que los delincuentes habrían escalado un portón y luego forzado la reja de una ventana ubicada en el fondo de la vivienda, por donde ingresaron al interior. Una vez dentro, sustrajeron cajas completas de mercadería de cosmética y perfumería, lo que representa una pérdida millonaria para la comerciante.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 5ª y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad. En la Policía confirmaron que se trató de un robo tipo escruche, dado que los ladrones entraron cuando no había nadie y forzaron uno de los accesos a la vivienda.

